-HALKTAN SONRA POLİSLER DE EYLEM YAPIYOR KAHİRE (A.A) - 13.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, polislerin düşük maaşlarını protesto etmek amacıyla yaklaşık bir aydır başlattıkları oturma eylemi sırasında silah sesleri duyulduğu, ancak bunun uyarı ateşi olduğu bildirildi. Görgü tanıkları, birkaç yüz polisin gösteri düzenlediği İçişleri Bakanlığı yakınından silah sesleri duyulduğunu belirti. Binadaki koruma görevlileri de uyarı amacıyla havaya birkaç el ateş açtıklarını açıkladı. Gösteri düzenleyen polisler arasında yer alan ve kendini Eymen olarak tanıtan bir kişi ''12 yıldan beri çalışıyor olmama karşın aylık maaşım 115 dolar. Bizden ne yapmamızı istiyorsunuz. Bu adam (eski İçişleri Bakanı Habib El Adli) bize korkak olmayı öğretti. Polis hastanesi işadamlarını ve zenginleri tedavi etmek için kullanılıyor'' dedi. Kendini Hişam olarak tanıtan bir diğer düşük rütbeli eylemci polis de 21 yıldan beri polislik yapmasına karşın aylık gelirinin sadece 135 dolar olduğunu belirterek ''Tüm ayrıcalıkları elde edenler yüksek rütbeli polislerdi ve bize aç kalmak düşüyordu. Bize bu durumu beğenmiyorsak halktan para almamız söylenirdi'' diye konuştu.