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Dünya

Halktan destek alamayan Başbakan istifa etti

Japonya’da bir türlü halktan istediği desteği bulamayan Başbakan Yasuo Fukuda, sürpriz bir kararla istifa etti.

02 Eylül 2008 03:00

Japonya’da bir türlü halktan istediği desteği bulamayan Başbakan Yasuo Fukuda, sürpriz bir kararla istifa etti.

Siyasi gözlemciler, 72 yaşındaki Fukuda’nın istifasının en önemli unsurlarından birinin karizma yoksunluğu olduğunu söylüyor. Gri takım elbise giymeyi tercih eden, hobileri sorulduğunda ’uyumak’ yanıtını veren Fukuda, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin yeni lideri seçeceğini söyledi.

Fukuda’nın istifası Japonya’nın karizmatik Başbakanı Juniçiro Koizumi’nin iki yıl önce görevden ayrılmasının ardından ülkede patlak veren siyasi belirsizliği uzatacağa benziyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip ülkenin başına 62 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Taro Aso’nun getirilebileceği belirtiliyor.

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