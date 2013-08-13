Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, “Pek çok aile için meslek liseleri, imam hatip liseleri birinci önceliktir. Halktan ciddi anlamda imam hatip lisesi talebi var. Özellikle kız imam hatip liseleri konusunda ciddi bir talep var” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Nabi Avcı, düz liselerin sayısının azaltılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, “Düz liselerin Anadolu veya Meslek lisesine dönüştürülmesi 3 yıldır uygulanıyor. 2010 yılından beri süren çalışmalar. Tercihleri Anadolu dışındaki öğrencilerimiz için kontenjanlarımız var. Herkesin birinci önceliği Anadolu lisesi zannediliyor. Kamoyundaki Anadolu lisesini kazanmayan Meslek ya da İmam Hatip'e gidecek algısı yanlış. Yeterli puanı alamadığı için değil, zaten tercihleri Anadolu liseleri dışında olan çocuklarımız için pek çok kontenjan var. Kamuyoundaki 'Anadolu lisesini kazanamayan meslek lisesine gider' algısı yanlış bir algı” dedi.

Birinci öncelik meslek liseleri ve imam hatipler

Avcı “Pek çok aile için meslek liseleri, imam hatip liseleri birinci önceliktir. Halktan ciddi anlamda imam hatip lisesi talebi var. Özellikle kız imam hatip liseleri konusunda ciddi bir talep var. Bazı aileler ancak böyle bir uygulama olursa kızlarını okula göndermeye razı oluyor. Anadolu liselerinde bir kontenjan sorunumuz yok. Meslek liselerini zorunlu kalınca gidilecek okullar olarak göstermek doğru değil” dedi.

28 Şubat mağdurları

Bakan Avcı, “28 Şubat döneminde mağdur edilmiş olan öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız tekrar göreve başlayabilecek. Sayıları henüz net değil. Çünkü bazıları öğretmenlikten ayrılmış ama farklı bir kurumda çalışıyor. Bu çerçevede dönen bin 800 öğretmen ve çalışanımız vardı zaten, bir o kadar daha çıkabilir” şeklinde konuştu.

Dershaneler 1 yıl daha devam

Kapatılması gündemde olan dershanelerle ilgili de konuşan Bakan Avcı şunları söyledi: “Kayıt olan öğrenciler 2014 Haziran'ına kadar devam edecekler. Dolayısıyla dershanelere kayıt olmuş öğrenciler 2014 haziranına kadar ücretlerini ödediler ve kurslarına başladılar. Dershaneler konusunda dönüştürme programının gerçekleşmesi, için yasal düzenleme gerekiyor. O ancak meclis açıldıktan sonra yapılabilir. Bakanlık olarak tek başımıza yapabileceğimiz bir düzenleme değil.

Ancak o zaman dershaneler özel okula dönüşebilir. O zaman ancak 2014-2015 der yılından itibaren geçerli olur. Bize gelen talep ‘Süre verin’ şeklindeydi. Sayın Başbakan’ın ilk açıklama yaptığı günden bu yana 3 yıl geçti. Baktığınızda 4 yıllık bir süre geçmiş olacak. Köklü kurumlar dönüşümü gerçekleştirmeye başladılar. Daha küçük kurumlar birleşerek benzer bir dönüşümü gerçekleştirebilir.

Dershanede çalışan öğretmenler entegre edilecek

Başka teşvikler de düşünüyoruz. Arsa, kredi kolaylıkları gibi. Dersanelerde çalışmakta olan öğretmenlerin milli eğitim sistemine entegre edilebilmeleri için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ne öğrencileri ne velileri ne de işletmecileri mağdur etmeyecek bir sistem içinde meseleyi çözmeye çalışıyoruz

SBS yerine yeni sınav yok

Avcı, “Öğrencilerin yıl içinde girdikleri sınavları daha denetimli yaparak notların daha güvenli olmasını yapmaya çalışıyoruz. SBS yerine yeni sınavlar icat etmiyoruz. Okullarda zaten yapılmakta olan sınavların MEB’nin denetiminde yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.