-Halk Partisi lideri Rajoy: ''Hizmete hazırım'' MADRİD (A.A) - 20.11.2011 - İspanya'da bugün yapılan erken genel seçimlerde başbakanlık için yarışan Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) Alfredo Perez Rubalcaba ve Halk Partisi'nden (PP) Mariano Rajoy, oylarını kullandı. Her iki lider de oylarını Madrid'de kullanırken, İspanyollara sandık başına giderek, oy kullanmaları çağrısında bulunuldu. Favori gösterilen PP lideri Rajoy, oyunu kullandıktan sonra basına yaptığı açıklamada, ''Uzun yıllardır aktif siyasetteyim, çok fazla sorumluluk aldım. İspanyolların istediklerine hazırım, onlara hizmet etmeye hazırım'' diye konuştu. Kendisinin favori gösterilmesiyle ilgili olarak hislerini ''kendimi iyi ve canlı hissediyorum'' diye dile getiren Rajoy, ''İspanyolların, yöneticilerini seçmelerini ve bu kişilerin yüksek yönetme kapasitesine sahip olmalarını istiyorum. Birçok insanın oyu, tüm dünyaya açık bir mesaj olacaktır. İspanya'da çok zor yıllar yaşanıyor ve kolay bir süreç olmasa da ülkenin bundan çıkacağını umut ediyorum. Şu andan itibaren tek istediğim ülkenin normal ve medeni bir şekilde kalkınması. İspanyolların oyları, kolay olmasa da her şeyin üstesinden geleceğimizin bir göstergesi olacaktır'' ifadesini kullandı. Rajoy, ''seçim kampanyasının rahat geçtiğini ve gelecek 4 yılda İspanya için inandıkları en iyileri, seçmenlere sunduklarını'' söyledi. Öte yandan sosyalistlerin adayı Rubalcaba da eşi Pilar Goya ile oy kullandıktan sonra kendisini bekleyen gazetecilere, ''İspanya tarihi bir yol ayrımında. Geleceğimiz için önümüzdeki 4 yıl çok önemli ve bu şartlar altında halkın oy kullanması çok daha büyük bir önem arz ediyor'' dedi.