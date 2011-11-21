-Halk Partililer seçim zaferini kutladı MADRİD (A.A) - 21.11.2011 - İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimleri kazanan Halk Partisi'nin sempazitanları, partilerinin Madrid'deki merkez binalarında toplanarak seçim zaferini kutladı. Madrid'in Genova caddesinde toplanan binlerce kişi, dj eşliğinde çalınan müziklerle dans ederek, PP lideri Mariano Rajoy lehinde sloganlar attı. ''Tarihi bir değişim'' yaşandığını savunan Halk Partililer, İspanya'nın Rajoy başbakanlığında ekonomik krizden çıkacağını savundular.