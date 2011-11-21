T24 LogoT24 Logo
Dünya

Halk Partililer seçim zaferini kutladı MADRİD (A.A)

21 Kasım 2011 10:19

-Halk Partililer seçim zaferini kutladı MADRİD (A.A) - 21.11.2011 - İspanya'da pazar günü yapılan genel seçimleri kazanan Halk Partisi'nin sempazitanları, partilerinin Madrid'deki merkez binalarında toplanarak seçim zaferini kutladı. Madrid'in Genova caddesinde toplanan binlerce kişi, dj eşliğinde çalınan müziklerle dans ederek, PP lideri Mariano Rajoy lehinde sloganlar attı. ''Tarihi bir değişim'' yaşandığını savunan Halk Partililer, İspanya'nın Rajoy başbakanlığında ekonomik krizden çıkacağını savundular.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24