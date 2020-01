Tuncel: Hükümet 'yapılaşma olmayacak' derse bu direniş sonra erer

HDK (Halkların Demokratik Kongresi), direnişe devam çağrısı yaptı. Hükümeti, Gezi Parkı ve Taksim bölgesindeki insanlara saygı göstermesi için uyaran HDK içinde yer alan milletvekileri, Taksim'de dün meydana gelen polis şiddeti ve Gezi Parkı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, Rıdvan Türen ve Sırrı Süreyya Önder'in katıldığı basın açıklamasında Önder, "Yeni türkü çıktı faiz lobisi diye. Hükümet ne öneriyor kredi çekip geri mi ödemeyelim ? Buradaki insanlara kredi de veren bulunmaz ki! Varsa böyle bir şey vergi koy al tedbirini. Buradaki her genç, her kadın artık yeter diyor. Hükmedenlerin önünde tek yol var: Saygı duymak ve ciddiye almak!" dedi.

Yapılan ortak açıklamada Ertuğrul Kürkçü , Gezi Parkı ile ilgili halkın taleplerinin yerine getirilmemesi halinde sorunun çözülemeyeceğine vurgu yaptı. "Basit ve açık bir şey istiyoruz. Bu Gezi etrafındaki meşru direnişe kapı açılmadı. Bu halkn meşruiyetini, haklarını Meclis'teki sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarım adına söylemek istediklerim bunlar" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Sırrı Süreyya Önder, Erdoğan ve çeşitli bakanlardan gelen "faiz lobisi" açıklamalarını eleştirerek şöyle konuştu;"Yeni türkü çıktı faiz lobisi diye. Hükümet ne öneriyor kredi çekip geri mi ödemeyelim ? Buradaki insanlara kredi de veren bulunmaz ki! Varsa böyle bir şey vergi koy al tedbirini. Buradaki her genç, her kadın artık yeter diyor. Hükmedenlerin önünde tek yol var: Saygı duymak ve ciddiye almak! Buradaki ağaçlara ve insanlara hiç kimse dokunamaz. Buradaki eylemin niteliğine kimse halel getirmemeli"dedi.

İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise polis müdahalelerini "özerk yönetim" diye adlandırdı. Tuncel şunları söyledi;"Ben hükümete çağrı yapmak istemiyorum çünkü süreci vali yönetiyor! Hükümet demokratik özerkliği yaşama geçirmiş ama bu otoriter bir özerklik. Vali istediği gibi şiddet estiriyor. Vali, Gezi Parkı'na gelmek istiyorum diyor. Bombayla, TOMA'yla değil yalnız gelirse buradaki herkes ona söyleneceği söyler. Bu halk Gezi bizimdir diyor. Hükümet bunu tek cümleyle söylerse,'yapılaşma olmayacak' derse bu direniş sonra erer. Hükümet Gezi'yi halka bırakmalı, Taksim'i de toplumsal muhalefete açmalı. Sokaklar özgür olursa toplum özgür olur. Medya demokrasiden ve özgürlüklerden yana olmalıdır."

SDP Genel Başkanı Rıdvan Turan'a sıra geldiğinde ise yapılan göz altılara ilişkin, direnişi "polisiye film senaryolarıyla bozmaya çalışıyorlar" dedi. Turan, SDP'nin günah geçisi olarak belirlendiğini söyledi. "Bu hesap Bağdat'tan döner, SDP marjinal bir örgüt değil, başından beri Taksim direnişinde yer almış meşru bir siyasi partidir" dedi. Turan, gözaltındaki üyelerin serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.