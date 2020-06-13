"Halkını açlığa mahkûm eden vatan hainidir": Suriye'nin Süveyda kentindeki protestolar hafta sonu da devam edecek

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Suriye'de ekonomik krizin etkilerinin iyice hissedilmesiyle Süveyda kentinde patlak veren Beşar Esad hükûmeti karşıtı protestoların, hafta sonunda da devam etmesi bekleniyor.

Ülkede ekonominin baş aşağı gitmesi sonucunda gıda fiyatları 9 yıllık iç savaşta görülen en yüksek noktaya ulaştı. The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Bethan McKernan, Şam'ın kontrolündeki Süveyda'da hafta boyunca süren protestoların 2011'deki Arap Baharı eylemlerini akıllara getiren sahneler oluşturduğunu ifade etti.

Protestocular, "Biz yaşamak istemiyoruz, biz onurumuzla ölmek istiyoruz" ve "Halkını açlığa mahkûm eden vatan hainidir" şeklinde sloganlarla Esad'ı istifaya çağırdı. Şehir'de bugün de bir eylem düzenlenmesi planlanıyor.

Esad, iç savaşta birçok cephede ilerleme kaydetse de siyasi olarak birçok açıdan zor günler geçiriyor. İç savaş süresince zayıflayan sağlık sistemiyle Koronavirüs salgınının büyümesini engellemeye çalışan Esad'ın Suriye ordularına finansman sağladığı bilinen ve aynı zamanda Suriye'nin en zengin insanı olan kuzeni Rami Makluf ile de arasının bozulduğu biliyor. Öte yandan komşu Lübnan'daki ekonomik kriz, Suriye'nin ekonomisindeki baş aşağı gidişi hızlandırdı. ABD'nin gelecek ay Şam'a uygulayacağı yaptırımların yıkıcı olabileceği konuşuluyor.