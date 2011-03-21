-HALKIN YÜZDE 77.2'Sİ REFORMA "EVET" DEDİ KAHİRE (A.A) - 20.03.2011 - Mısır anayasasında değişiklikleri öngören reformlar ile ilgili halk oylamasında, halkın 77.2'sinin "evet" oyu kullandığı bildirildi. Referandumu düzenlemekle görevli komisyonun açıkladığı resmi sonuçlara göre, dün düzenlenen referandumda "evet" oyu kullananların oranı yüzde 77.2, "hayır" oyu kullananların oranı ise yüzde 22.8 oldu. Referanduma katılım oranının ise yüzde 41 olduğu belirtildi. -İRAN VE BAHREYN ARASINDA DİPLOMATİK KRİZ İran, Bahreyn'in Tahran'daki Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, Bahreyn'in Tahran Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, bir diplomatın ihraç edileceği kararının iletildiğini söyledi. Tahran yönetiminin, Manama'daki bir diplomatının Bahreyn Krallığı tarafından sınır dışı edilmesine misillemede bulunmak amacıyla böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez'deki bazı ülkelerin Bahreyn'deki halk hareketini bastırmak için bu ülkeye asker göndermesi, İran tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bahreyn'e askeri müdahaleyi, ''Uluslararası yasaların ihlali'' olarak gören Tahran yönetimi, Krallık rejiminden kendi halkının sesine kulak vermesini ve halka şiddet uygulamaktan kaçınmasını istemişti. Tahran yönetiminin açıklamalarını ''içişlerine müdahale'' olarak değerlendiren Bahreyn Krallığı, İran'daki Büyükelçisini geri çağırmıştı. İran da gelişmeler üzerine danışmada bulunmak üzere Manama'daki Büyükelçisini çağırmıştı. -SURİYE: GÜVENLİK GÜÇLERİ HALKA ATEŞ AÇMADI Suriye resmi kaynakları, Cuma günü Der'a kentinde başlayan olaylara ilişkin yayılan bazı söylentileri yalanlayarak, ''kentteki gösteriler sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak güvenlik güçleri tarafından halka ateş açılmadığını, bugünkü gösterilerde de ölen olmadığını'' duyurdu. Resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan bir yetkili, Der'a kentinde Cuma günü başlayan olaylara ilişkin çeşitli bilgi ve rakamların yer aldığı haber ve söylentileri yalanladı. Yetkili, kentte Cuma günü gösteri yapan halka güvenlik güçlerinin helikopterden ateş açtığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi. "Olaylar sırasında provokasyoncular tarafından güvenlik güçlerine ateş edildiğini" belirten yetkili, "olaylara katılan 2 göstericinin şehit olduğunu ve kentte yapılan bugünkü gösterilerde hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini" ifade etti. Yetkili, Der'a kentinde "provokatörlerin hastanelere saldırdıklarını, kamu ve özel mülkleri ateşe vererek kentte dehşet saçtıklarını" kaydetti. Der'a kentinde Cuma günü başlayan gösteriler sırasında protestoculara helikopterden ateş açılması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu öne sürülmüştü. Kentte olayların başlamasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Soruşturma Komisyonu, olaylara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 gencin de suçsuz bulunarak serbest bırakıldığını duyurdu. Geçen hafta duvarlara özgürlük yanlısı yazılar yazdıkları gerekçesiyle 15 çocuğun tutuklanması kentte olayları alevlendirmiş, çocuklar bugün akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ise 'şehit' olarak tanımlanan 2 göstericinin ailelerine taziye dileklerini gönderdi. Yerel Yönetimler Bakanı Tamer El Hacce tarafından iletilen taziye dileklerini kabul eden göstericilerin aileleri, "Esad'ın bu tavrından dolayı memnuniyet duyduklarını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istediklerini" söylediler.