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Halkın yüzde 65,8'i darbe döneminin bittiği görüşünde

MetroPOLL'ün yaptığı bugüne kadarki en kapsamlı darbe araştırmasına göre, halkın yüzde 65.8'i, darbe olursa sokağa çıkacağını söylüyor. Darbe yargılamalarına ise büyük destek var

10 Mayıs 2012 13:12

Darbe yargılamalarının ve soruşturmalarının sürdüğü bir dönemde vatandaşın darbelere bakışına dair yapılan bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. En dikkat çekici sonuç halkın yüzde 65,8'i darbe döneminin bittiğini düşünmesi ve yeni bir darbe girişimine karşı sokağa çıkacağını beyan etmesi oldu.

MetroPOLL’ün Prof. Özer Sencar, Prof. İhsan Dağı, Prof. Doğu Ergil, Dr. Sıtkı Yıldız ve Dr. Vahap Coşkun’a yaptırdığı “Türkiye ’de Darbeler ve Darbe Yargılamaları” başlıklı araştırmaya göre, halkın yüzde 66’sı, bir darbe olması durumunda sokağa çıkıp direneceğini beyan etti. Mayıs ayında yapılan anket halkın yüzde 82.4’ünün darbelerin ülkeye zarar verdiğini düşündüğünü gösterirken, ”Herhangi bir sebeple ordunun darbe yaparak yönetime el koymasını destekler misiniz?” sorusuna yüzde 79’u da ‘Hayır’ yanıtını verdi. Halkın yüzde 77.4’ü ise TSK’nın artık bir darbe yapma ihtimali olmadığı görüşünde.


Araştırma nasıl yapıldı?


27 ilde toplam 1209 kişi ile telefon görüşmesiyle gerçekleştirildi.

Görüşülenlerin yüzde 69.6’sı kentte, yüzde 20’si ilçede, yüzde 10.4’ü köyde oturuyor.

Yüzde 33.9’u aylık 501-1000 lira gelire sahip. Yüzde 20’si 1001-1500 lira gelire.

Yüzde 33.5’i ev kadını. Yüzde 13.6’sı emekli, yüzde 16.3’ü işçi.

Yüzde 32.4’ü ilkokul, yüzde 29.2’si lise, yüzde 19.3’ü üniversite mezunu.


Önceki araştırmalar nasıldı?


Konda, Nisan 2010 ve Nisan 2012’deki anketlerinde “Asker gerektiğinde yönetime el koyabilir” sorusunu yöneltti. 2010’da bunu yanlış bulanların oranı yüzde 47.2. 2012’de bu oran yüzde 61.9’a çıktı. Doğru bulanların oranı ise yüzde 38.5’ten yüzde 26.8’e düştü. MetroPOLL’ün Ocak 2010’da sorduğu “Ordu içinde darbe isteyenler var mı?” sorusuna yüzde 55.1’i ‘evet’, yüzde 36’sı ‘hayır’ yanıtını verdi. TSK ’nın bundan sonra darbe yapma ihtimali olup olmadığına dair soruya ise yüzde 62.2’si ‘hayır’ dedi.

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