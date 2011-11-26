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Halkın yüzde 56'sı darbe istiyor!

İstanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü ve Konda işbirliğiyle gerçekleştirilen 2 bin 775 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma, Türkiye’deki

26 Kasım 2011 02:00

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T24 - stanbul Bilgi Üniversitesi, AB Enstitüsü ve Konda işbirliğiyle gerçekleştirilen 2 bin 775 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma, Türkiye’deki asker ve askerlik algısını ortaya koydu. Araştırmaya katılanların, Yüzde 55.8 ‘gerekirse darbe yapılabileceğini’ söyledi. 


Her Türk asker doğar, vicdani reddi sevmez


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, araştırmanın ilginç bazı sonuçları şöyle:


*Katılanların yüzde 73.5’i ‘Türkler asker millettir’ görüşünde birleşti.


*Katılımcıların 73.8’i kadınların askerler gibi askerlik yapmasının gerekli olmadığı görüşünü dile getirdi.


Katılımcıların yüzde 78.8’i ‘Vicdani ret ifadesi hakkında herhangi bir bilginiz, duyumunuz var mı?’ sorusuna ‘hayır’ yanıtı verdi.


*‘İnançları nedeniyle askerlik hizmetini vicdanen reddedip, askere gitmemek bir tercih olmalı mı’ sorusuna verilen yanıtsa, yüzde 81.8 oranıyla ‘hayır’ oldu.


*‘Parasını ödeyerek bir aylık bedelli askerlik yapmak herkes için bir tercih olmalı mı’ sorusuna yüzde 60’lık kesim ‘hayır’ derken, ‘Mecburi askerlik tamamen kaldırılmalı yani yalnızca isteyenler askere gitmeli’ fikrine katılmayanlar yüzde 74.1 oldu.

*‘Askerlik hizmeti isteğe bağlı olsaydı, askerlik yapmazdım’ ifadesine katılmayanlar yüzde 63.4, katılanlar yüzde 26.4, kısmen katılanlar ise yüzde 6.2 oldu.


*Profesyonel ordu fikri yüzde 44.1 oranında kabul gördü.


*‘Cinsel tercihi ne olursa olsun, eşcinseller de herkes gibi askerlik yapmalı’ ifadesine ‘katılmıyorum’ diyenler yüzde 61.8, ‘katılıyorum’ diyenler yüzde 19.5, ‘kısmen katılıyorum’ diyenler yüzde 11.3 oldu.


*Orduya/parlamentoya güven konusunda parlamentoya güven yüzde 53.6 oranında, askere güven yüzde 66.2 oranında oldu. Askere güveni yüzde 65.2’yle ‘Polislere güveniyorum’ ifadesi izledi. Katılımcıların yüzde 18.2’si askere güvenmediğini belirtti.


*Yüzde 55.8 ‘gerekirse darbe yapılabileceğini’ söyledi.


*‘Ergenekon terör örgütünün varlığına inanıyorum’ ifadesi yüzde 45.5 oranında onaylandı. ‘Ergenekon davasında savcıların, hâkimlerin, polislerin adil ve kanunlara uygun davrandığına inanıyorum’ ifadesine yüzde 38.3 oranında ‘katılmıyorum’ cevabı geldi.  
 





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