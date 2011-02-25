Halkın yüzde 51'i Türkiye'de yaşananlardan mutsuz

T24- Uluslararası Stratejik Danışma Merkezi (USADEM), 11 ilde 2 bin 160 kişinin katılımıyla örnekleme yöntemiyle seçim anket yaptı. Verilere göre, AKP yüzde 46.7 ile tek başına iktidar olurken katılımcıların yüzde 51'i Türkiye'nin durumundan mutsuz.

USADEM Başkanı ve Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Armağan, seçim sürecine giren ülkemizin sosyopolitik profilini saptamak için çalışma yaptıklarını söyledi. Armağan, "Bilimsel ve akademik bir çalışmadır. Verilerimizi birkaç ay içerisinde topluyoruz ama değerlendirmesi yaklaşık 1 yıl sürüyor" diye konuştu.

Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde seçmenin oy verme eğilimini tespit eden anketten ilginç sonuçlar çıktı. Buna göre :

AKP yüzde 46.70

CHP yüzde 27.40

MHP yüzde 11.21

BDP yüzde 7.65



USADEM yetkilisi Armağan'a göre, anket sonuçları Türkiye'de olağanüstü bir durum olmazsa AK Parti'nin tek başına iktidar olacağını ileri sürdü.



Halkın yarısı mutsuz





Bunun yanı sıra AK Partinin başarılı olduğunu düşünen seçmen oranı yüzde 52, ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan mutsuz olduğunu düşünenler de yüzde 51. Toplumda insanların yarısından fazlası mutsuzsa herkesin şapkasını önüne koyarak düşünmesi lazım" dedi.



Kılıçdaroğlu Baykal'dan başarılı





Anketteki, "Baykal ve Kılıçdaroğlu dönemlerinde CHP'nin performansı" sorusunda ise şu yanıt verildi. Deniz Baykal CHP'sinin başarılı olduğunu söyleyenlerin oranı Yüzde 9.5 olurken Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde 38.6 oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 63’ü mevcut milletvekillerinin bir kez daha seçilmesini istemedi.

Türkiye’nin en önemli sorunlarının neler olduğu sorusunda işsizlik, yoksulluk, sefalet ve açlık yüzde 86’yla ilk sırada yeraldı. Ardından yüzde 59 ile Anayasa, yüzde 52 ile eğitim ve sağlık, yüzde 48 ile gelir dağılımındaki dengesizlik yeraldı.



Her şeye rağmen en güvenilen kurum yine ordu





Toplumsal kurum ve kuruluşların güvenirliği sorusunda ise en güvenilir yüzde 72 oranıyla Türk Silahlı Kuvvetleri geldi. Ancak, Prof. Dr. Armağan, üç yıl önceki araştırmada orduya güvenin yüzde 80 ve üzeri oranlarda olduğunu, bu oranın azaldığını söyledi.

İkinci sırada yüzde 69 oranında Cumhurbaşkanlığı’nın geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Armağan, en çarpıcı sonucun ise Diyanet İşleri Başkanlığı’na olan güvenin yüzde 32 olmasına karşın cemaatlere güvenin yüzde 37 çıkması olduğunu söyledi.



Yargı siyasallaşıyor





Araştırmaya göre deneklerden yüzde 68.2’si yargının siyasallaştığını inanırken, yüzde 25 inanmadığını beyan etti. Yüzde 6.4 ise kararsız kaldı.