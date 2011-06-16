'Halkın sultanı Erdoğan'

T24 - Yunan gazeteleri, AKP ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın üçüncü defa seçimleri kazanarak Türk demokrasi tarihinde bir ilki gerçekleştirmesine geniş yer verdi. Haber-yorumlarda Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği ile Erdoğan'ın kişiliği üzerine değerlendirmeler dikkat çekti.







'Halkın sultanı'

Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi Ta Nea Başbakan Tayyip Erdoğan'ın profilini çizdiği haberinde "Halkın sultanı" başlığını attı ve bir Erdoğan karikatürü kullandı.



'Türkiye'de yeni bir süreç'

Ta Nea, başmakalesinde, Erdoğan'ın beklenen zaferine rağmen Türkiye'de yeni bir sürecin oluşmakta olduğuna dikkat çekti. Gazete, bunun sadece ülkenin muhtemel yönetim biçimi değişikliği konusunda değil, seçimler öncesi ikinci aşamaya geçen Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği konusunda da olduğunu belirtti. Haberde; Türkiye'nin geliştiği, Yunanistan'ın ise ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde Ege'de siyasi gelişmelerin nasıl şekilleneceğinin merak konusu olduğu vurgulandı. Türkiye'deki yeni siyasi durumun olumlu bir ortam oluşturmasına rağmen, Yunanistan bakımından bazı çekincelere de neden olduğu değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'deki siyasi yapının, Yunan diplomatlar için karşılarında uzun yıllar bütün alanlarda tek müzakerecinin olacağı anlamına geldiği belirtildi.

Ta Nea'daki bir başka haber-yorumda ise "Atina, AK Parti'nin büyük zaferinden memnun fakat aynı zamanda kaygılı. Anayasa uğruna milliyetçiler karşısında geriye adım atacak mı, Türk-Yunan ilişkileri öncelikli konular arasında yer alacak mı? beklentisinde." değerlendirmesi yapıldı.



'Atina, Erdoğan'ın Ege yaklaşımını bekliyor'

Atina'nın Erdoğan'ın Ege konusunda sergileyeceği yaklaşımı beklediğini yazan Ta Nea, diplomatik kaynakların, Türkiye'de istikrarlı bir hükümetin olmasını olumlu bulduklarını ancak Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesi konusunda AK Parti'nin Ege ve AB perspektifi meselesini öncelikli olarak ele almayacağını savundu. Atina'nın, Türkiye'nin Arap ülkeleriyle yakın ilişkiler geliştirmesini yakından izlediği de ifade edildi.



'Erdoğan'ın zaferi - Türkiye'yi değiştiren insan'

Ethnos gazetesi, "Erdoğan'ın zaferi-Türkiye'yi değiştiren insan" başlıklı ilk sayfadaki haberinde, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönemde AK Parti'nin takınacağı tavrın belli olmadığını öne sürdü. Gazete, yakın gelecekte iki ülke ilişkilerinde önemli bir gelişme beklenmediğini iddia etti.





'Ezici bir çoğunlukla 3. zafer'



Elefterotipia, Erdoğan'ın ezici bir çoğunlukla üçüncü defa oylarını arttırarak seçimlerden zaferle çıktığını kaydettiği haberinde, AK Parti'nin yüzde 49,9'luk oy oranının anayasayı tek başına değiştirme çoğunluğuna ulaşamadığı vurguladı. Erdoğan'ın muhalefet partileriyle uzlaşma arayışında olacağı hatırlatıldı.



ensonhaber.com'um haberine göre gazeteler, "Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerin uzun yıllardan beri ortaya koydukları talepleri yerine getirirse, Anayasa değişikliği ve başkanlık sisteminin kurumsallaştırılması konularında desteklerini kazanması mümkün sayılabilir." görüşüne de yer verdi.





