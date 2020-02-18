Halkın parasıyla insanlar üzerinde deney yapmışlar; porno görselleri, kayganlaştırıcı ve ipek don almışlar

T24 Dış haberler

ABD'nin Iowa eyaletinde açılan bir eğitim merkezinde insanlar üzerinde izinsiz bir biçimde deney yapıldığı ortaya çıktı. Glenwood Resource Center isimli kurumun halktan toplanan vergi parasıyla bu deneylerde kullanılmak üzere porno, kayganlaştırıcı ve ipek iç çamaşırı aldığı ortaya çıktı.

Kurumun çalışanları ve iki eski hastanın aileleri yapılan izinsiz deneyler sebebiyle Glenwood Resource Center'a dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı kurumu 2000'den fazla fiziksel veya entellektüel engeli olan Iowalı üzerinde deney yaptığı iddiasıyla inceleme altına aldı.

Kamu parasıyla faaliyet gösteren kurumun yöneticileri, binada kalanların üzerinde "cinsellik üzerine deneyler yapmak" için bu parayı harcadığı ortaya çıktı.