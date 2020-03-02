"Halkın önceliği millet bahçesi değil, fabrikadır"

Para müteahhide aktı

11 müteahhide 46 milyar 545 milyon liralık pazarlık usulüyle, kapalı kapılar ardında “afete maruz alan” diye 316 ihale verildiğini vurgulayan Şevkin, şunları söyledi:

“Hepimizin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Afetle ilgili olan bu maddenin sadece havaalanı yapımı, alt geçit yapımları gibi işlerde kullanılması doğru mu? Siz AKP'li seçmen arasında bir anket yaptırsanız, ‘Önceliğiniz millet bahçeleri mi yoksa çocuklarınıza iş alanı üretecek üretim alanları mı, fabrikalar mı' diye sorsanız, inanıyorum ki onların da ‘fabrikalar ve üretim alanları' diyecekleri kesindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel görevi, insanı yaşatmak üzerine kurguludur. Onun için gelin, çevreyi, insanı koruyacak yasaları çıkaralım. Gelecekte depremlerde, afetlerde yaşamını kaybedecek insanlara ilişkin sorumluluk hepimizindir.”