-HALKIN MÜCAHİTLERİ KAMPINA BASKIN BAĞDAT (A.A) - 08.04.2011 - Irak güvenlik güçlerinin, İran rejimine muhalif Halkın Mücahitleri örgütü unsurlarının kaldığı kampa baskın düzenlediği, çıkan çatışmada can kaybı olduğu bildirildi. Uluslararası ajansların duyurduğuna göre İranlı muhalifler, Irak'ın kuzeydoğusundaki Diyala vilayetinde bulunan Eşref kampında Irak güçleriyle çıkan çatışmada kamptan 28 kişinin öldüğünü, 325 kişinin yaralandığını açıkladı. Irak hükümet yetkilileri ise olayda can kaybı olduğunu yalanladı. Bakuba kentindeki bir hastane yetkilisi ise Halkın Mücahitleri örgütünün üssü konumundaki Eşref kampına şafaktan önce düzenlenen saldırıda, kamptan 3 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını söyledi. Adının açıklanmasını istemeyen hastane yetkilisi, çatışmada 5 Irak askerinin de yaralandığını kaydetti. Bağdat'taki BM misyonu, ABD Büyükelçiliği ve Irak'taki ABD ordusu olaylarla ilgili henüz açıklamada yapmadı.