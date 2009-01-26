Halkın Mücahitleri AB terör listesinden çıktı

* AB Dışişleri Bakanları, İran rejimine karşı faaliyet gösteren Halkın Mücahitleri örgütünü terör örgütleri listesinden çıkardı.



* AB terör örgütleri listesinde, 30 kadar örgüt arasında "PKK", "KADEK", "KONGRA-GEL", "DHKP-C", "Devrimci Sol", "Dev Sol", "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi", "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" ve "Kürdistan Özgürlük Şahinleri" gibi örgütler de bulunuyor.



AB kaynakları, üye ülkelerin geçen hafta uzlaşma sağladığı kararın bugün Dışişleri Bakanlarının onayıyla resmiyet kazandığını açıkladı.



Kaynaklar, AB Yüksek Mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'nın söz konusu örgütle ilgili aldığı kararlar nedeniyle AB'nin bu yönde adım atmak zorunda kaldığını ve "sadece mahkeme kararını uyguladığını" savundu.



AB böylece, ilk kez mahkeme kararına dayanarak terör listesindeki bir örgütü bu liste dışına almış oldu.



Halkın mücahitleri



AB, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör eylemlerinin hemen ardından oluşturduğu terör örgütleri listesine, ABD tarafından da "terörist" olarak nitelenen Halkın Mücahitleri ve PKK'yı 2002'de eklemişti.



Avrupa Adalet Divanı, 2006 Aralık ayında, Halkın Mücahitleri'nin AB terör örgütleri listesine alınması ve mal varlıklarının dondurulmasına yönelik kararı iptal etmişti. AB Konseyinin 2002 yılında aldığı kararın "gerekçesiz olduğunu" ve "savunma haklarını" ihlal ettiğini, çünkü kararın savunma dinlenmeden verildiğini belirten Adalet Divanı yetkilileri, bu kararın ardından Halkın Mücahitleri örgütünün AB terör örgütleri listesinden çıkarılması gerekeceğini duyurmuştu.



Örgütün yasal yapısı güçlenecek



Halkın Mücahitleri örgütünün sorumlusu Meryem Recavi, basına yaptığı değerlendirmede, Adalet Divanının kararını memnuniyetle karşıladıklarını, örgütün teröristler listesine alınmasının İran'daki mollaları tatmin etmeye yönelik siyasi bir eylem olduğunu, adli kararın örgütün yasal yapısına güç kazandırdığını söylemişti.



AB Adli Servis Müdürü Jean-Claude Piris ise Adalet Divanının kararından sonra Halkın Mücahitleri'nin AB terör örgütleri listesinden çıkarılmayacağını ve dondurulan mal varlığının serbest bırakılmayacağını açıklamıştı.



Piris, buna rağmen, AB'nin karar organı olan Konseyin "terör örgütlerine karşı tavrını tekrar belirlemek" durumunda kalacağını ifade etmişti.



-PKK-



Avrupa Adalet Divanı, geçen yıl, terör örgütü PKK'nın AB terör örgütleri listesine alınmasına ilişkin AB Konseyi kararını da iptal etmişti.



Adalet Divanı, PKK ve KONGRA-GEL isimlerinin listeden çıkarılmasını kararlaştırdığını duyurmuştu.



Terörist Osman Öcalan, "PKK'nin şefi" sıfatını kullanarak, Lüksemburg'da bulunan Adalet Divanına avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmuş, örgütün 2 Mayıs 2002'de dahil edildiği AB terör örgütleri listesinden çıkarılmasını talep etmişti. Bu girişime, KNK (Kürdistan Ulusal Kongresi) adına da Şerif Vanlı katılmıştı.



Adalet Divanı mahkemesi, 15 Şubat 2005 tarihinde, AB Konseyinin PKK'yı AB terör örgütleri listesine alan kararına yönelik bu itirazları reddetmiş, Osman Öcalan'ın "artık var olmadığını" ve "eylemlerinin yasal olmadığını" bizzat kendisinin belirttiği söz konusu örgütü temsil etme yetkisi bulunmadığını açıklamıştı.



Mahkeme, "var olmayan" PKK'nın, KNK üyesi de olamayacağını belirtmişti.



Adalet Divanı, geçen yıl başında, temyiz üzerine, terörist Öcalan'ın adli başvuru hakkı olduğu görüşünü onaylayarak teröristlerin taleplerinin tekrar incelenmesine yeşil ışık yakmıştı.



Bu gelişmelerin ardından, AB'nin en yüksek siyasi karar organı olan AB Konseyi, geçen yılın Nisan ayında, Avrupa Adalet Divanının, terör örgütü PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılmasına ilişkin kararının etkisiz olacağını açıklamıştı.



Liste tartışmaları



AB terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın Filistin'deki seçimlerden zaferle çıkmasının ardından sıkıntılı günler yaşayan AB'nin bünyesinde terör örgütleri listesine ilişkin tartışmalar uzun zamandır devam ediyor.



AB diplomatları, Adalet Divanının Halkın Mücahitleri ve PKK kararları ardından yeni tartışmalara konu olan ve "ne işe yaradığı" sorgulanan AB terör örgütleri listesinin "bir anda çökebileceğini" ileri sürüyor.



"Hukuki alt yapısı zayıf olan", terörizmle mücadele, terör örgütlerinin mali gelirlerini kontrol etme ve engelleme amacıyla oluşturulduğu varsayılan liste, özellikle adli kurumların görüş ve kararları dikkate alınarak şekillendiriliyor.



Her 6 ayda bir gözden geçirilen terör örgütleri listesinde değişiklik yapmak için AB dışişleri bakanlarının mutabakatı gerekiyor.



AB bürokratları, "teknik ve gizli" olarak nitelendirilen toplantılar çerçevesinde listenin içeriğini belirlerken, alınan kararların gerekçelerini açıklamak zorunda bırakılmıyor.



AB listesinde yer alan PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin çeşitli AB ülkelerinde temsilcilikler bulundurmaları ve izinli gösteriler düzenlemeleri, bu örgütlerin üyelerinin bazı AB ülkelerinde "himaye edilmeleri" de söz konusu listenin etkinliğinin ve saygınlığının sorgulanmasına, diplomatik gerginliklere ve çeşitli eleştirilere konu oluyor.



AB terör örgütleri listesinde, 30 kadar örgüt arasında "PKK", "KADEK", "KONGRA-GEL", "DHKP-C", "Devrimci Sol", "Dev Sol", "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi", "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" ve "Kürdistan Özgürlük Şahinleri" gibi örgütler de bulunuyor.



