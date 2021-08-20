Halkın Kurtuluş Partisi'nden sel felaketi ile ilgili 40’tan fazla yetkili hakkında suç duyurusu

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Halkın Kurtuluş Partisi'nin sel felaketiyle ilgili 50'den fazla kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu yazdı. Dilekçede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2014 yılında ifade ettiği, ““Bu ülkenin başbakanı olarak açıkça ifade ediyorum ki, Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır” sözünün hatırlatıldığına dikkati çeken Ataklı, listede yer alan isimler arasında Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Süleyman Soylu, Murat Kurum’un da bulunduğunu kaydetti.

HKP avukatları hem mevcut cumhurbaşkanı hem eskisi ile ilgili olduğu, eski başbakan ve bakanlar hakkında, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi”, “genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işlediklerini belirterek İnebolu ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.

Ataklı bugünkü köşesine o isimlere yer verdi:

2- Abdullah Gül (Eski Cumhurbaşkanı)

3- Ahmet DAVUTOĞLU (Eski Başbakan)

4- Binali YILDIRIM (Eski Başbakan)

5- Abdülkadir AKSU (İçişleri Eski Bakanı)

6- Osman GÜNEŞ (İçişleri Eski Bakanı)

7- Beşir ATALAY (İçişleri Eski Bakanı)

8- İdris Naim ŞAHİN (İçişleri Eski Bakanı)

9- Muammer GÜLER (İçişleri Eski Bakanı)

10- Efkan ALA (İçişleri Eski Bakanı)

11- Sebahattin ÖZTÜRK (İçişleri Eski Bakanı)

12- Selami ALTINOK (İçişleri Eski Bakanı)

13- Süleyman SOYLU (İçişleri Bakanı)

14- Sami GÜÇLÜ (Tarım ve Köyişleri Eski Bakanı)

15- Mehdi EKER (Tarım ve Köyişleri eski Bakanı)

16- İmdat SÜTLÜOĞLU (Çevre eski Bakanı)

17- Kürşat TÜZMEN (Çevre eski Bakanı)

18- Veysi EROĞLU (Çevre ve Orman eski Bakanı)

19- Osman PEPE (Çevre ve Orman eski Bakanı)

20- Bekir PAKDEMİRLİ (Tarım ve Orman Bakanı)

21- Zeki ERGEZEN (Bayındırlık ve İskan eski Bakanı)

22- Faruk Nafiz ÖZAK (Bayındırlık ve İskan eski Bakanı)

23- Mustafa DEMİR (Bayındırlık ve İskan eski Bakanı)

24- Erdoğan BAYRAKTAR (Çevre ve Şehircilik eski Bakanı)

25- İdris GÜLLÜCE (Çevre ve Şehircilik eski Bakanı)

26- Fatma Güldemet SARI (Çevre ve Şehircilik eski Bakanı)

27- Mehmet ÖZHASEKİ (Çevre ve Şehircilik eski Bakanı)

28- Murat KURUM (Çevre ve Şehircilik Bakanı)

29- Adil KARAİSMAİLOĞLU (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı)

30- Zeki ŞANAL (Sinop eski Valisi)

31- Mustafa Hakan GÜVENÇER (Sinop eski Valisi)

32- Yavuz Selim KÖŞGER (Sinop eski Valisi)

33- Hasan İPEK (Sinop eski Valisi)

34- Köksel ŞAKALAR (Sinop eski Valisi)

35- Erol KARAÖMEROĞLU (Sinop Valisi)

36- H. Volkan KÖKSAL (Sinop/Ayancık eski Kaymakamı)

37- Mustafa HOTMAN (Sinop/Ayancık eski Kaymakamı)

38- Gülishan YİĞİT (Sinop/Ayancık eski Kaymakamı)

39- Suat YILDIZ (Sinop/Ayancık eski Kaymakamı)

40- Adem KELEŞ (Sinop/Ayancık eski Kaymakamı)

41- Abdullah Seçkin KOÇAK (Sinop/Ayancık eski Kaymakamı)

42- İsmail PENDİK (Sinop/Ayancık Kaymakamı)

43- Ayhan ERGÜN (Sinop/Ayancık eski Belediye Başkanı)

44- Aslan ÖZDEMİR (Sinop/Ayancık eski Belediye Başkanı)

45- Hayrettin KAYA (Sinop/Ayancık Belediye Başkanı)

46- 17 Aralık 2016-14 Eylül 2018 Dönemi Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ve yetkilileri

47- Suça ihmal veya icrai eylemleriyle katıldığı tespit edilecek diğer şüpheliler