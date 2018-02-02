'Halkın katılımı toplantısı'na halk katılamadı

Tekirdağ Çerkezköy Kapaklı sınırları içinde tarım arazilerini de kapsayan 5450 dönümlük alana yapılması planlanan kömürlü termik santrala ilişkin yapılmak istenen ÇED ‘halkın katılımı toplantısı’ halkın tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Birgün'den Sevil Aslan'ın haberine göre, salonda çoğunluğu kadınlardan oluşan grup, termik santrala karşı çıkarak protesto etti, sık sık "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı. Salonda gerginlik ve zaman zaman da arbede yaşandı.



Bu sırada dışarıda kalanlar da, toplantının yapılacağı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası önünde halk toplantısına girmek istedi ve ‘Halkın toplantısı bu, şirketlerin toplantısı değil, halkı almadılar, şirketlerin adamlarını aldılar, halkın polisi mi, şirketin polisi mi’ diyerek ÇED toplantısına halkı almayan polislere tepki gösterdi. Greenpeace, Kuzey Ormanları Savunması, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO), TEMA ve çok sayıda yaşam savunucusu santral istemeyen yurttaşlara destek oldu. Çerkezköylüler "Tarım alanlarımıza sahip çık", "Termik santrala hayır", "Trakya'da kömüre yer yok", "Geleceğimizi kömür etme", "Kömür tozu tüm Trakya'ya yayılacak", "Termik santral istemiyoruz" dövizleri taşıdı. ÇED toplantısına halkı almak istemeyen polislere halktan tepki yağdı.

‘Ormanlarımızı ranta çevirdiler’

CHP Kapaklı Belediyesi Meclis üyesi Muzaffer Yıldıran Tekirdağ’ın termik santrala ihtiyacı olmadığını belirterek ‘ Bizim termik santrallara ihtiyacımız yok. Ormanlarımızı rant haline dönüştürüp peşkeş çekiliyor. Tekirdağ kuzey rüzgarlarının olduğu bir yer ve termik santral yapılırsa bacadan çıkan pis hava bu rüzgarlarla beraber başta Pınarça ve Safaalanlar olmak üzere diğer yöreleri de etkileyecek.’ ifadelerini kullandı. Sonuna kadar termik santrala karşı çıkacaklarını belirten Yıldıran, ‘Bizler halk olarak buradayız ve verdiğimiz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Ben 60 yaşındayım ve bu saatten sonra yaşasam ne olacak, yeni nesillere temiz hava bırakmalıyız.’ dedi.

‘Bu mesele parti meselesi olmamalı’

Bir başka yurttaş Binali Eryılmaz ‘ Buraya termik santral yapılmasını istemiyoruz çünkü temiz hava solumak istiyoruz. Bu mesele parti meselesi değil. Termik santral kurmadan önceki süreçte bilbordlarda boy boy reklamı yapılıyor, iyi bir şeymiş gibi. Biz burada havamızı, toprağımızı, suyumuzu savunmak zorundayız’ ifadelerine yer verdi.

‘Şirketler toplantısı değil’

Termik santralın yapılacağı alana çok yakın olan Pınarça köyünde yaşayan Fatma Soydan ise ‘Ben çocuklarımı alıp halkı bilgilendirmek için yapılan ÇED toplantısına geldim ama halk dışında herkes içerde. İçeri temsili olarak birkaç kadın aldılar. Sözde halkı bilgilendirme toplantısı ama şirketin adamları içeride. Ben halkım ve içeri girip bilgi almak istiyorum’ ifadelerine yer verdi. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini söyleyen Soydan, ‘Onların çocukları da nefes alamayacak hale gelecek, o zaman anlayacaklar yanlışı.’dedi.

Çerkezköy CHP Meclis Üyesi Serdar Ürkmez ‘ Çerkezköy, Tekirdağ’ın göç alan ikinci ilçesi. Burada termik santral yapılırsa nüfus arttıkça ölüm oranı artacak, hastalıklar çoğalacak. Ergene Deresi’ni bile temizleyemediler ve başımızda öyle bir bela varken şimdi de termik santral kurup suyumuzu kirletmeyi düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.



‘Trakya’da binlerce kişinin ve birçok kurumun itirazlarına kulak verilsin, yanlış termik santral hesabından dönülsün’ çağrısında bulunan Greenpeace Akdeniz Kampanyalar Hukuk Danışmanı Deniz Bayram, ‘Ergene Havzası’nda çiftçilerin sulu tarım yapabilmesi için bile yeteri miktarda su yokken hem kömürün yıkanması hem de santralın soğutması için milyonlarca ton su boşa harcanacak" dedi.