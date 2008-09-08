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Ekonomi

Halkın enflasyonu patlamış!

Açıklanan enflasyon oranları sokaktaki vatandaşı tatmin etmiyor. İşte mutfaktaki enflasyonu gösteren dev rakamlar...

08 Eylül 2008 03:00

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, fiyatlar ağustos ayında hem tüketicide (% 0.24) hem de üreticide (%2.34) geriledi. Tüketicide yıllık oran da temmuz ayındaki düzeyinin altına inerek yüzde 11.7 oldu. Ancak bu oranlar sokaktaki vatandaşı tatmin etmiyor. Vatandaş, ‘benim enflasyonum’ düşmüyor iddiasında.

Vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren gıda maddelerindeki fiyat artışlarının sonuçları bir hayli şaşırtıcı. Tüketici Fiyatları Endeksi’nin gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan tüm maddelerdeki fiyat değişimleri, vatandaşın enflasyon oranlarına kuşkuyla baktığını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

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