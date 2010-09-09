'Halkın devlet kurumlarına güveni azaldı'

T24- Dünyanın en saygın araştırma kurumlarından Pew Research Center, Türkiye’de yaptığı son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını referandum arifesinde yayınlarken, son birkaç yılda Türk halkının devlet kurumlarına güveninin azaldığını kaydetti.







Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, '2010 Pew Küresel Eğilimler' araştırması için 12-30 Nisan’da dünya çapında bir kamuoyu yoklaması yapan Pew, ABD Başkanı Barack Obama’nın uluslararası imajı gibi tüm dünyayı ilgilendiren meselelerle ilgili sonuçları geçen haziranda açıklamıştı. Pew, önceki gün, aynı dönemde Türkiye’de yaptığı sondajın daha önce yayınlanmamış verilerini de duyurdu.



Polise güveniyoruz

Pew bu yıl ilk kez Türk halkının polise duyduğu güveni de ölçtü. Türklerin yüzde 68’i polisin ülkede olumlu bir etkisi olduğunu belirtti. En çok da, yüzde 84 ile Ak Parti destekçileri polise güven duyuyor. Kürtlerin ise sadece yüzde 39’u polise güveniyor.



TSK ‘en güvenilir’ ama geriledi

Türk Ordusu hâlâ en güvenilir kurum, fakat Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin gidişatına olumlu etki ettiğini düşünenlerin oranı 2007’ye göre yüzde 85’ten yüzde 72’ye düştü. Bu etkinin “Çok olumlu” olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 57’den yüzde 30’a geriledi. Ordu en büyük itibar kaybını Kürtler arasında yaşadı. 2007’de bu oran yüzde 64 iken, bugün yüzde 37’ye indi.

Hükümet ‘olumlu’ diyenler yüzde 51

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ülkede iyi bir etki yaptığını düşünenlerin oranı 3 yıl içinde yüzde 63’ten yüzde 52’ye geriledi. Kötü bir etki yarattığını düşünenlerin oranı yüzde 33’ten yüzde 43’e çıktı. Erdoğan’a en büyük halk desteği, “AK Parti’nin kalesi” diye niteleyen İç Anadolu’dan geliyor: Yüzde 71. Hükümetin Türkiye için olumlu bir etki yarattığını düşünenlerin oranı ise yüzde 51.



Medya güven kazandı ama...

Ülkedeki tüm devlet kurumlarına güven 2007’ye kıyasla geriledi. Bu süreçte sadece medyanın itibarı arttı. Ancak 4 puanlık yükselişe rağmen medya, yüzde 30 halk desteği ile hâlâ itibarı en düşük kurum.



Din adamına güven azaldı

Dini liderlere güven 2007’ye göre 20 puan birden gerileyerek yüzde 41’e düştü. Ak Parti destekçilerinin yüzde 63’ü, İç Anadolu’nun ise yüzde 61’i dini liderler hakkında olumlu görüş bildirdi.



Saygın araştırma kurumu

Merkezi ABD başkenti Washington’da bulunan Pew Research Center, ABD’yi ve dünyayı şekillendiren meseleler, eğilimler ve trendler hakkında bilgi topluyor. 1948-1979 yılları arasında kurulan yedi vakfın finanse ettiği kurum, “halk için ve basın için” sloganıyla, bağımsız kamuoyu yoklamaları yapıyor.