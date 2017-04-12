CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, 16 Nisan’da yapılacak referandumda ‘evet’ çıkması durumundaki değişikliğe ilişkin olarak “TBMM bütçeyi onaylamazsa partili başkan yeniden değerleme yoluyla bütçeyi kullanacak. Halkın bütçe hakkı, tek kişinin keyfine bırakılamaz. Bu girişim demokrasiden geriye gidiştir” dedi.

Budak, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanlarına anayasa değişikliğini anlattı. Budak, şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi güvenle yürür. Türkiye’de 2014’ten bu yana fiili başkanlık adımları, seçimler, darbe girişimi ve başkanlık dayatmasıyla güven ortamı bozuldu. Bu da ekonomiye yansıdı ve tüm göstergeler bozuldu. İşsizlik rekor kırıyor. Hesap oyunlarına rağmen milli gelir dolar bazında geriledi. Kişi başı bin 305 dolar yoksullaştık. Turizmde sadece bir yılda 10 milyar dolar kayıp yaşandı. Türkiye’nin ekonomiye yönelmesi gerekirken, OHAL koşullarında referandum dayatılıyor. Böyle bir ortamda işadamları nasıl yatırım yapacak, nasıl yeni istihdam sağlanacak. Şimdi tek adam dayatması yapılıyor. Tek adam düzeni de yine risk ve belirsizlik demek. Dünyadaki tüm örnekler gösteriyor ki, kalkınmanın yolu tek adam değil, demokrasi ve hukuk devleti.

“Yüzyıllar önce bütçe yetkisi Saray’dan alınıp halka verilmişti, şimdi tekrar halktan alınıp tek kişinin iradesine bırakılıyor. Bütçeyi partili başkan hazırlayacak ve Meclis’e sunacak. Meclis kabul etmezse, partili başkan bir önceki yılın bütçesini yeniden değerleme oranında arttırarak, bütçeyi yani halkın vergilerini istediği gibi harcayacak. Gazi Meclis’in iradesi hiçe sayılacak. Yeniden değerleme oranında artış yetkisi, TBMM’ye ‘bütçeyi onayla’ baskısıdır. Hani Meclis’in yetkisi arttırılıyordu? Halkın vergilerine bile sahip çıkamayan bir Meclis nasıl güçlenmiş olacak? Bu rejim değişikliği bütçe hakkını da zedeleyecektir. Bu adım demokrasiden geride dönüştür. Halkın bütçe hakkı tek kişinin keyfine bırakılamaz.”