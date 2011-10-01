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Halkevleri hedefte mi?

Hopa olaylarından sonra, Ankara’da Hopa’da yaşananları protesto etmek isterken gözaltına alınan ve Çevik Kuvvet otobüsünün içinde feci şekilde dövüldüklerini iddia

01 Ekim 2011 03:00

T24 - Hopa olaylarından sonra, Ankara’da Hopa’da yaşananları protesto etmek isterken gözaltına alınan ve Çevik Kuvvet otobüsünün içinde feci şekilde dövüldüklerini iddia eden protestocularla ilgili iddianame tamamlandı.

Radikal'in haberine göre, Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Ankara’daki eyleme katılan 28 kişinin örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Eyleme katılan 48 kişinin eylemi örgüt faaliyeti içinde bulunmadı. Dosyaları ayrılan bu kişilerin, ‘izinsiz gösteri ve mala zarar vermek’ suçlarından yargılanmalardı istendi.

Savcı Yüksel, ayrıca protesto eyleminin organizatörleri arasında yer aldığı iddia edilen Halkevleri Derneği hakkında da “Dernekler Kanunu’na aykırı faaliyette” bulunduğu gerekçesiyle işlem yapılmasını istedi.

12 Haziran seçimleri öncesinde Başbakan Erdoğan’ın Hopa ziyareti sırasında olaylar çıktı. Emekli öğretmen Metin Lokumcu yoğun gaz nedeniyle öldü.

Hopa olayları aynı gün aralarında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da bulunduğu bir grup tarafından Ankara’da protesto edildi. AKP İl Başkanlığı’na yürüyerek siyah çelenk bırakmak isteyen grup, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Olaylar sırasında Halkevleri Yönetim Kurulu Üyesi Dilşat Aktaş’ın kalça kemiği kırıldı.


22 kişi 5 aydır tutuklu

Ankara Özel Yetkili Başsavcıvekilliği, yapılan protesto eylemini “örgütsel faaliyet” olarak değerlendirerek soruşturmayı kendisi sürdürdü. Çoğu öğrenci 22 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hopa’daki olaylar sırasında da 31 kişi gözaltına alınmıştı. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı da gözaltına alınanlardan 7 kişinin örgüt üyeliği suçundan cezalandırılmasını istemişti. Ancak Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 26 Eylül’de görülen duruşmada 7 kişinin “örgüt propagandası yapma” suçundan beraatlarına karar verdi. Erzurum Özel Yetkili Savcılığı bu karara itiraz etti.?


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