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Ekonomi

Halkbank’tan TOKİ kredilerine faiz indirimi

28 Nisan 2009 03:00

Halkbank, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan konut ve iş yerleri için kullandırdığı kredilerde faiz indirimi kampanyası başlattı.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, kampanya süresince, satışları 31 Aralık 2008'e kadar gerçekleştirilmiş TOKİ'ye ait konut ve iş yeri projeleri için kullandırılan ve geri ödemeleri devam eden kredilere aylık yüzde 1,24'ten başlayan faiz oranı uygulanacağı, ayrıca kredi sahiplerine 120 aya kadar vade seçeneği sunulacağı bildirildi.

Açıklamada, 27 Nisan–27 Mayıs 2009 tarihleri arasında devam edecek kampanyadan Halkbank'ın yanı sıra başka bir bankadan kredi kullanan konut ve iş yeri sahiplerinin de yararlanabileceği ifade edildi.

Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bankanın, piyasalardaki olumlu gelişmeleri ve Merkez Bankasının faiz indirimlerini kısa sürede ürünlerine yansıtarak Halkbank müşterilerinin olumlu ekonomik gelişmelerden kısa zamanda yararlanmasını sağladığını kaydetti.

Kuru, kampanya ile uygun faiz oranları ve vade seçenekleri oluşturarak, tüketicilere TOKİ'ye olan borçlarını kapatma fırsatı sunduklarını belirtti.


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