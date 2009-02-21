Halkbank'tan esnaf kredilerine faiz indirimi

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan Halkbank'ın esnafa kullandırdığı kredi faizini yüzde 10'un altına indireceklerini açıkladı.



Halkbank faizlerini öncelikle yüzde 15'ten yüzde 12'ye çektiklerini dile getiren Çağlayan, "Bir hafta içinde Halkbankası'ndan esnaf ve sanatkara kullandırdığımız kredileri en fazla yüzde 10 olmak kaydıyla tek haneli faizleri ümit ediyorum ki görmüş olacağız. Böylece 800 bin esnaf krediyi ucuz kullanacak." dedi.



Bakan Çağlayan, Ayaş'ta esnaf ve ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Çağlayan, küresel krize karşı esnafı korumak için yeni adımların müjdesini verdi. Salı veya Çarşamba gününe kadar KOSGEB kanunun değiştirileceğini belirten Çağlayan, imalatçı olmayan esnaf ve sanatkarların KOSGEB'den faizsiz kredi kullanmaya başlayacağını dile getirdi. 2002 yılında esnaf ve sanatkar Halkbankası'ndan vasıtasıyla toplam en fazla 153 milyon liralık destek aldığını dile getiren Çağlayan, bugün 3,5 milyar lira kredi kullandığını aktardı. 2002'de 50 bin kişinin kredi kullandığını bugün 800 bine ulaştığını aktardı.



Torba kanun umut oldu



Çağlayan, TESKOMB'a borcu olan 120 bin esnaf ve sanatkara çıkarılan torba kanunla 6 ay içinde ana paranın ödenmesi kaydıyla bütün faizlerini silme imkanı getirdiklerini vurguladı. KOSGEB geçen yıl sıfır faizle 1,5 milyar lira sıfır faizli kredi kullanırdığını dile getiren Bakan, "Haftaya Salı veya Çarşamba günü bakkal, manav, terzi kasap, berber bütün esnaf ve sanatkarlar KOSGEB'den faizsiz kredi kullanma imkanına kavuşacak." diye konuştu.





