Halkbank'ta üst düzey ayrılık

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz’ın görevden ayrıldığı belirtildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Halkbank’ın Hazine Yönetim ve Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu genel müdür yardımcısı görevinden ayrıldı.

Hakan Eryılmaz kimdir?

1972 yılında Çankırı’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi’nde Finans ve Bankacılık bölümünde yüksek lisans yaptı. 1995 yılında, Yapı Kredi Bankası Yatırım Bankacılığı bölümünde Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başladı. 1998 - 2005 yılları arasında BNP-Ak-Dresdner Bankası’nın hazinesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2005-2013 yılları arasında özel sektörde farklı finans kurumlarında Genel Müdür Yardımcısı, Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Kasım 2013 tarihinde Ziraat Finans Grubunda, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak göreve başladı. Kasım 2013 - Haziran 2014 arasında Ziraat Yatırım’da, Haziran 2014 - Ağustos 2017 arasında da Ziraat Portföy Yönetim’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. 01.08.2017 tarihinden itibaren Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.