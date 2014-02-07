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Ekonomi

Halkbank'ın yeni Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu

Halkbank'ın yeni genel müdürü bugün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu oldu

07 Şubat 2014 23:01

Süleyman Aslan'ın 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanması sonrası Halkbank'ta yönetime Ali Fuat Taşkesenlioğlu geldi.
Halkbank'tan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:
 "Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, BDDK'nın 07.02.2014 tarihli onayına istinaden Bankamıza Genel Müdür olarak atanmıştır."
Halkbank'ın yeni genel müdürü için Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bizzat adaylarla mülakat gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
 

Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir?

 
Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bugün Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen ve Genel Müdürlüğe atanan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, evli ve üç çocuk babası.

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