Halkbank'ın reklam harcamaları 10 yılda 24 kat artmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 17 Aralık'ta yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından Halkbank ile ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Babacan soru önergesine verdiği yanıtta Halkbank'ın reklam harcamalarını "2004-2013 yılları arasında reklam ve ilan giderleri sırasıyla 6 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 33 milyon, 33 milyon, 38 milyon, 55 milyon, 96 milyon ve 145 milyon lira olduğu" bilgisini verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Tanrıkulu'nun önergesinde yer alan 10 sorudan sadece 4 soru yanıtlandı, 6 soru bankayla ilgisi bulunmadığından yanıtlanmadı.

1 Ocak 2004 ve 30 Aralık 2013 tarihleri arasında Halkbank'ın verdiği reklam ve ilanlar için hangi gazeteler, televizyonlar ve radyolar ile dergilere toplam ne kadarlık ödeme yapıldığı sorusu ise 'kısmen' yanıt buldu.

'Banka ve müşteri sırrı' nedeniyle hangi medya organına ne kadarlık ilan verildiğinin açıklanamayacağı belirtilirken, 2004-2013 yılları arasında reklam ve ilan giderleri sırasıyla 6 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon, 33 milyon, 33 milyon, 38 milyon, 55 milyon, 96 milyon ve 145 milyon lira olduğu bilgisi verildi.

Reklam verirken ana kriter hedef kitle ve fiyat

Halkbank tarafından yanıtlanan önergede, "Bankamız, ürün ve hizmetleri kapsamında hazırlanan reklam çalışmalarına ilişkin pazarlama ve medya planlaması yaparken reklamı yapılan ürün ya da hizmetin hedef kitlesine ulaşılabilmesi için, öncelikle reklam mecralarının ne şekilde planlamaya dahil edilebileceğini belirlemektedir. Burada ana kriter hedef kitle olup ilgili hedef kitle, bütçe kısıtlan ve medya fiyatları gibi kriterler dikkate alınarak medya planlaması yapılmaktadır" denildi.

Bu soruların bankamızla ilgisi yok

Tanrıkulu'nun, bankayla ilgisi olmadığı için yanıtlanmadığı söylenen soruları ise şöyle:

Soru 1-) Hükümete yakın bir gazete yöneticisinin "Maaşları ödeyemiyorum. Oradan 2 milyon lira gönder" diyerek Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'dan para göndermesini istediği iddiası doğru mudur?

Soru 2-) İddia doğruysa, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'dan 2 Milyon yollamasını isteyen gazete yöneticisi kimdir?

Soru 3-) Gazete yöneticisinin isteği, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan tarafından yerine getirilerek 2 Milyon TL veya dolar veya Euro tutarındaki para gazete yöneticisine gönderilmiş midir?

Soru 4-) Para gönderildiyse eğer, hangi tarihte, kime ve nasıl ödenmiştir?

Soru 9-) Halkbank'tan AKP 'ye yakın olarak bilinen gazetelerin patronları ve yöneticilerine para transferleri gerçekleştirilmiş midir?

Soru 10-) Savcılık bu konuda bir inceleme yapmış mıdır ya da yapacak mıdır?