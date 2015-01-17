Halkbank'ın katılım bankasına onay çıktı

Halk Bankası faizsiz sistemle hizmet verecek katılım bankası kuruyor. Halk Bankası'nın kuracağı kalkınma bankası 1 milyar lira sermayeyle kurulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Halk Bankası'nın katılım bankası kurmak için yaptığı başvuruya yönelik incelemelerini tamamladı. Halk Bankası'nın başvurusunu onaylayan BDDK, katılım bankası kurulmasına izin verdi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Halk Bankası'nın kuracağı katılım bankası bir milyar lira sermayeyle faaliyete başlayacak.