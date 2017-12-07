Halkbank, Zarrab için OFAC'ı uyardı iddiası

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla New York'ta görülen davada tek sanık olarak yargılanan Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatı, Halkbank'ın 2014 yılında, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi’ne (OFAC), davada tanık olarak dinlenen İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab’ın da İran’a karşı yaptırımlar için oluşturulan kara listeye alınması için uyarıda bulunduğu iddia etti.

Hürriyet muhabiri Razi Canikligil'in haberine göre, ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını delme davasında tek sanık olarak tutuklu yargılanan Halkbank’ın eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla’nın avukatlarından Victor Rocco, 2014 yılında Zarrab’ın OFAC’ın yaptırımlar listesine alınması için Halkbank’ın uyarıda bulunduğunu söyledi. Rocco, iddiasını davanın hakimi Richard Berman’ın jüriyi duruşma salonuna almasından önce, OFAC’tan gelecek olan tarafların şahitlerine yapıla karşılıklı itirazların tartışıldığı ön oturumda dile getirdi.

Savcılık ile savunma arasında 'şahit' tartışması

Başsavcılık daha önce mahkemeye verdiği listede, OFAC’tan üç kişinin şahitlik yapacağını belirtirken, savunma makamı ise OFAC’tan emekli bir ismi çağıracaklarını duyurmuştu. Savcılık ise savunmanın şahidinin kurumdan emekli olduğunu ve yasalardaki güncel gelişmeleri bilmediğinden tanıklık yapamayacağını ileri sürüyor. Atilla’nın avukatları, OFAC’tan gelecek olan savcılığın şahitlerine çapraz sorgulama yapmak isterken, savcılık bu talebe itiraz etti. Davanın hakimi Berman, bu konudaki kararını öğleden sonraki oturumda açıklayacak. Öte yandan, Hakim Berman, şimdiye kadar aldıkları notları gözden geçirmeleri için jüriye süre verdi. Zira jüri üyeleri, mahkemede aldıkları notları mahkeme dışına çıkaramıyor.

Uyarıyı Halkbank Genel Müdürü yapmış

Savunma makamı, Atilla’nın OFAC yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, kendisine hiçbir zaman İran ticareti yüzünden yargılanabilecekleri konusunda uyarı yapılmadığını, sadece bu işlemlerde yasa dışı bir tespit yapılırsa kendilerine yaptırım uygulanacağını söylediklerini kaydetti. Atilla’nın uyarısı üzerine söz alan Rocco, OFAC’a Zarrab konusundaki uyarının 2014 yılında bankanın genel müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu döneminde yapıldığını belirtti.

Davada başsavcılıkla işbirliği yaparak tanık sandalyesine geçen Reza Zarrab ise önceki günkü ifadesinde, 17 Aralık soruşturması sonrasında hapisten çıktıktan sonra Halkbank ile İran ticaretine devam ettiğini, ancak bu dönemde bankada kimseye rüşvet vermediğini ve kimsenin de kendisinden para istemediğini belirtmişti.