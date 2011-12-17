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Dünya

Halkbank Voleybol Takımı'na Fransa'dan vize 'işkencesi'

Halkbank Voleybol Takımı, AS Cannes maçı için Fransa Büyükelçiliği’ne yaptığı vize başvurusunda, Fransız yetkililerin "çalışma izni alın" ş

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Halkbank Voleybol Takımı, Erkekler Avrupa Konfederasyon Kupası rövanşında deplasmanda oynayacağı AS Cannes maçı için Fransa Büyükelçiliği’ne yaptığı vize başvurusunda, Fransız yetkililerin "çalışma izni alın" şeklindeki tavrıyla karşılaştı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Halkbank yetkilileri, vize için gerekli evrakları tamamlayarak 7 Aralık’ta Fransa Büyükelçiliğine teslim etti.


Elçilik, Halkbank’ın 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan Erkekler Avrupa Konfederasyon Kupası ilk maçının oynandığı 14 Aralık günü kulüp yetkililerini arayarak, iki takımdan da İngilizce bilen birer yönetici çağırdı. Elçiliğe giden yöneticiye, deplasmandaki maç için çalışma izni alınması gerektiği, bu başvuru için de ek evrak gerektiği ifade edildi.


Halkbank yöneticileri, elçiliğin yeni talep ettiği belgeleri 15 Aralık’ta uçak saatine kadar hazır ederek, rakip takım AS Cannes yetkilileriyle Fransa’ya gönderdi. Yaşanılan sorunlar nedeniyle konuyu Uluslararası Voleybol Federasyonu’na ileten yöneticiler, elçilikten vize probleminin çözüldüğüne ilişkin cevabı, ancak akşam saatlerinde alabildi.


Halkbank Kulübü Menajeri Ahmet Kavaz, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vize işlemlerini yürüten firma yetkililerinin akşam 17.00-18.00 saatleri arasında pasaportların ellerine ulaşacağı bilgisini verdiklerini söyledi Kavaz, firma yetkilileriyle daha sonra yaptıkları görüşmede ise saatin geç olması nedeniyle pasaportların kendilerine ancak yarın ulaşabileceği bilgisini aldıklarını belirterek, "Pasaportlara vizelerin işlendiğini öğrendik" dedi.


Federasyonların vize işleriyle ilgilenen firmadaki görevliler de, uygulanan bu prosedürle ilk kez karşılaştıklarını dile getirerek, şaşkınlıklarını ifade ettiler.


İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması, Fransa’nın Cannes kentinde, 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 21.00’de başlayacak.
 

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