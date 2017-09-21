Halkbank, tarihi Selim Sırrı Tarcan Salonu'nda çalışacak

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

2017-2018 voleybol sezonunun açılış maçını İnegöl Belediyespor\'la yapacak Halkbank, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Yeni sezonda Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu\'nu kullanacak başkent ekibi, yenilenme çalışmaları sona eren tarihi salonda ilk idmanını da yapmış oldu.

Türk spor tarihinin en eski salonlarından olan Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu\'nun önemini bilen eski oyuncular oldukça heyecanlanırken, yabancı oyuncular da salonu beğendiler.

Salonun önemi ve değerinin kendisine anlatıldığını söyleyen Başantrenör Slobodan Kovac, \'\'Umarız yeni salonumuz yeni ve kalıcı başarılar yakalamamızda bize şans getirir. Biliyoruz ki, zor bir sezon bizi bekliyor. İlk maçımızı İnegöl Belediye ile yapacağız. Takım kadrosu ve mantalite olarak verimli bir hazırlık evresi geçirdiklerini biliyorum. Fakat biz bunları düşünmeden, kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp üç puan almak için çaba göstereceğiz\" dedi.

Başantrenör Kovac, yeni sezonun tüm takımlara şans getirmesi ve sakatlıkların olmadığı bir sezon yaşanması dileğinde bulundu\'\'



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