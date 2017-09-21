T24 LogoT24 Logo
Spor

Halkbank, tarihi Selim Sırrı Tarcan Salonu'nda çalışacak

ERCAN ATA - ANKARA / DHA 2017-2018 voleybol sezonunun açılış maçını İnegöl Belediyespor'la yapacak Halkbank, mücadelenin hazırlıklarına başladı

21 Eylül 2017 14:54

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

2017-2018 voleybol sezonunun açılış maçını İnegöl Belediyespor\'la yapacak Halkbank, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Yeni sezonda Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu\'nu kullanacak başkent ekibi, yenilenme çalışmaları sona eren tarihi salonda ilk idmanını da yapmış oldu.
Türk spor tarihinin en eski salonlarından olan Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu\'nun önemini bilen eski oyuncular oldukça heyecanlanırken, yabancı oyuncular da salonu beğendiler.
Salonun önemi ve değerinin kendisine anlatıldığını söyleyen Başantrenör Slobodan Kovac, \'\'Umarız yeni salonumuz yeni ve kalıcı başarılar yakalamamızda bize şans getirir. Biliyoruz ki, zor bir sezon bizi bekliyor. İlk maçımızı İnegöl Belediye ile yapacağız. Takım kadrosu ve mantalite olarak verimli bir hazırlık evresi geçirdiklerini biliyorum. Fakat biz bunları düşünmeden, kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp üç puan almak için çaba göstereceğiz\" dedi.
Başantrenör Kovac, yeni sezonun tüm takımlara şans getirmesi ve sakatlıkların olmadığı bir sezon yaşanması dileğinde bulundu\'\'
 
(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERCAN ATAANKARADHA 20172018BelediyesporHalkbankYeniSelim Sırrı Tarcan Spor SalonuTürkSalonunBaşantrenör Slobodan KovacBiliyoruzBelediyeTakımFakatBaşantrenör Kovac

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24