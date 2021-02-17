Halkbank'tan Amerika'daki davanın şartlı reddine dair açıklama: Ceza davası temyizde sürüyor

Halkbank, Amerika’da banka aleyhine açılan davanın şartlı reddine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davasının ise ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde sürdüğü vurgulandı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamamızda; bazı müştekiler tarafından ABD’de bankamız aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtilmişti.

Bahse konu davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, Bankamızın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddetmiştir. Mahkeme, davanın Türkiye’de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 02 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir.

Bununla birlikte; ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davası ise, Bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir.”

Ne olmuştu?

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ABD’de devam eden ve İran ile bağlantılı “terörist saldırıların” mağdurları olan 876 davacının banka aleyhinde açtıkları dava sürecine ilişkin bir açıklama gönderdi. Açıklamada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi’nin yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddettiği belirtildi. ABD Bölge Hakimi Denise Cote, İran ile bağlantılı “terörist saldırıların” mağdurları olan 876 davacının Halkbank aleyhinde açtıkları davanın reddine yönelik bankanın talebini şartlı olarak kabul etmiş ve söz konusu davanın Türkiye’de görülebileceğine hükmetmişti.