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Spor

Halkbank Strumilo ile yollarını ayırdı

Aroma Voleybol Erkekler Ligi takımlarından Halkbank, Polonyalı antrenörü George Strumilo'nun görevine son verdi.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Final serisini Fenerbahçe'ye 3-0 kaybederek lig şampiyonluğunu kaçıran Halkbank, Polonyalı antrenörü George Strumilo ile yollarını ayırdı.

Halkbank Kulübü'nden yapılan açıklamada, ligde şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Polonyalı antrenörin görevine son verildiği belirtilirken, takımın normal sezonda istedikleri noktaya ulaştığı; ancak finallerde beklenen performansı sergileyemediği dile getirildi.

Yapılan açıklamada Halkbank'ın sezona büyük hedeflerle başladığının altı çizilirken,"Biz bu kadroyla Avrupa'da final, ligde ise şampiyonluk hedeflemiştik; fakat olmadı. Yeni sezonda daha başarılı bir kadro kurup bu sezon ulaşamadığımız hedeflere ulaşmak istiyoruz. Şimdiden çok titiz bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon kesinlikle şampiyon olacağız" şeklinde ifadelere yer verildi.

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