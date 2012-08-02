Halkbank özelleştirmesinde düğmeye basıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Halkbank'ın özelleştirilmesi ile ilgili danışmanlık ihalesi açtı, ön yeterlilik tarihi 28 Ağustos olarak belirlendi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Halkbank'ın yüzde 75.02'lik kamu hissesinin özelleştirilmesi sürecinde ÖİB'nin aldığı danışmanlık hizmetlerinin rutin sözleşme süresinin dolması sebebiyle yeni bir danışmanlık ihalesi açtı; ön yeterlilik son başvuru tarihi 28 Ağustos olarak belirlendi.

Mevcut danışmanlık hizmetinde geçerli sürenin dolması nedeniyle daha önce Mayıs ayında da bir ihale açılmış, ancak Temmuz'da iptal edilmişti.

ÖİB'nin internet sitesinde yer alan ilanda, "Halk Bankası sermayesindeki yüzde 75.02 oranındaki kamu hisselerinin ve/veya bağlı ortaklık/iştirak hisseleri de dahil olmak üzere banka aktifindeki varlıklarının birlikte veya ayrı ayrı özelleştirilmesinde İdareye yardımcı olmak üzere danışman görevlendirilecektir" denildi.

İhaleye danışmanlık, aracılık, yüklenim işlerini yürütmek üzere yurtiçi veya yurtdışında, alıcı veya satıcı tarafta halka arz, blok satış, şirket birleşmesi, şirket devralma, özelleştirme uygulamaları, bankacılık sektörü gibi konularda deneyimli kurumsal finansman şirketler, yatırım bankalar ile aracı kurumlar; içinde en az bir yerli ve bir yabancı yatırım bankasının yer alacağı ortak girişim grubu oluşturarak ön yeterlik başvurusunda bulunabilecekler.

Özelleştirme kapsamına Şubat 2007'de alınan Halkbank'ın yüzde 24.98'lik kısmı, Mayıs 2007'de 1.838 miyar dolar bedelle halka arz edilmişti.

Ekonomi yetkilileri, Halkbank'ın kalan kamu hissesinin özelleştirmesinde yöntem ve zamanlamanın piyasa şartlarına göre belirleneceğini belirtiyorlar.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Mayıs ayında, Halkbank'ta halka açıklık oranının yüzde 49'a kadar çıkarılmasının gündemde olmakla birlikte, alınmış bir karar bulunmadığını, kalan yüzde 51 hisse için de çok uzun vadede stratejik satışın söz konusu olabileceğini söylemişti.