Halkbank, milyar dolarlık oteli icraya verdi

Antalya’da dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla 2009’da açılan ve 1,4 milyar dolara mal olan Türkiye’nin ünlü otellerinden Mardan Palace Otel, Halk Bankası’na olan kredi borcu sebebiyle Antalya 4. İcra Dairesi’nden satışa çıkarıldı. Mardan Palace Otel Genel Müdürü Çetin Pehlivan, Halk Bankası’na olan kredi borçlarından ötürü icraya verildiklerini doğrularken, borç miktarı hakkında rakam vermedi.

Kenan Baş'ın CHA'da yer alan haberine göre, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından Kundu’da yaptırılan otel, açıldığı günden beri gündemden düşmedi. Sinema ve sanat dünyasından ünlü isimler Sharon Stone, Richard Gere, Monica Bellucci, Paris Hilton, Maria Cary ve ünlü sanatçılar Seal ile Tom Jones’un katıldığı şaşaalı bir törenle açılan otel, son olarak icradan satışa çıkarılmasıyla gündeme geldi. Antalya’nın merkez Aksu ilçesindeki otel, Halk Bankası’na olan kredi borcu sebebiyle Antalya 4. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Otel 3 Haziran 2015 günü 325 milyon TL ihale başlangıç bedeliyle satışa çıkarılacak.

Mardan Palace Otel Genel Müdürü Çetin Pehlivan, kontrolleri altında olduğunu ifade ettiği icra konusu için, “Medyaya servis edilmesi yanlış.” ifadesini kullandı. İcra sebebinin Halk Bankası’na olan kredi borçları olduğunu dile getiren Pehlivan, rakam konusunda açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak, “Bilinen rakamın çok çok altında.” demekle yetindi. Konunun kontrolleri altında olduğunu ve çözüleceğini belirten Çetin Pehlivan, “Halk Bankası ile olan ticari ilişkimize istinadendir. Devletin bankasıdır, herhangi bir yorum yapmayız. Borç, bilinen rakamların çok çok altında, kredi borcu. Ödemelerle ilgili görüşmeler devam ediyor: Haftaya banka yetkilileriyle toplantı yapılacak, avukatlarımızın ve finans departmanımızın dâhil olduğu. Bana gelen üst yönetimden gelen bilgi, çözüleceği yönünde.” ifadesini kullandı. Mardan Palace Otel’in ise açık olduğunu ve operasyonlarına devam ettiğini anlatan Pehlivan, “Otel normal hayatına devam ediyor. Herhangi bir aksaklık yok. Nevruz’dan ötürü yüzde 100 doluluk var.” dedi.