Halkbank kredi kartı borçlarını yapılandırıyor

Halkbank kredi kartı borçlarını aylık 1.10 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandıracak. Ziraat Bankası ve Vakıfbank da müşterilerine düşük faizlerle kredi çekme imkânı tanıdı.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’ın ardından Halkbank da kredi kartı borçlarını yapılandırma kararı aldı. Halkbank, kredi kartı borçlarını aylık yüzde 1.10 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandıracağını duyurdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, “Halkın her türlü finansal ihtiyacına destek vereceğiz. Kredi kartı sahipleri borçlarını tek çatı altında ödeyebilecek. Piyasa istikrarına katkı sağlayacak desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.