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Halkbank İnsan Kaynakları Müdürü Haydaroğlu'na yumurtalı protesto

Eskişehir'de yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu protesto etmek isteyen bir grup eylemci, Halk Bankası şubesine yumurtalı protestoda bulundu

20 Mart 2014 19:36

Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde ’İş Dünyasına Genç Bakış’ isimli kariyer etkinliğine gelen Halkbank İnsan Kaynakları Müdürü Haydar Haydaroğlu, yumurta atılarak protesto edildi.

Tahsin Güner'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, salonda bulunan bir öğrenci, Haydaroğlu’na "15 yaşındaki çocukların hayallerini çalanlarla iş birliği yapıyorsunuz. İnsanlar ayaklarına ayakkabı alamıyorlar ama sizin genel müdürünüz paraları ayakkabı kutularına dolduruyor" dedi.

Ellerinde "Yumurta şenliğine hoş geldiniz!" yazan dövizler bulunan üniversiteliler "Beytepe’ye geldiniz, hoş geldiniz biz de sizi eli boş göndermeyelim" diyerek Halkbank İnsan Kaynakları Müdürü Haydar Haydaroğlu’nu yumurta attı. Haydaroğlu, kürsünün altına girerek kendini korumaya çalıştı. Korumalar ise şemsiye açarak atılan yumurtaları engellemeye çalıştı. Haydaroğlu, daha sonra salonda ayrıldı.

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