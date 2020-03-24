Halkbank'ın kredi ertelemesi “altyapı çalışması”na takıldı

Halkbank’ın Koronavirüs salgınının etkilerinden müşterilerini korumak için Pazartesi günü açıkladığı kararlardan biri olan kredi ertelemesi için Salı günü şubelere başvuru yapanlar, “Bu konuda bize henüz bilgi gelmedi” yanıtıyla karşılaştılar.

Halkbank 23 Mart Pazartesi günü açıkladığı finansal istikrar önlemleri kapsamında 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşterilerin bu döneme dair ödemelerini erteleyebileceğini duyurmuştu. Banka ayrıca esnaf ve sanatkarların kredilerinin de Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan ödemelerinin itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleneceği açıklamıştı. Bu kararlara dayanarak 24 Mart Salı günü erteleme için şubelere başvuru yapanlar olumsuz yanıtla karşılaştılar.

T24, ertelemenin hayata geçmemesinin nedenini Halkbank’a sordu. Halkbank, altyapı çalışmalarının bugün tamamlanacağı ve büyük olasılıkla 25 Mart Çarşamba günü şubelerde erteleme işlemlerinin başlayacağı bilgisini verdi.