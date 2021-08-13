Halkbank’ın kârı ilk 6 ayda yüzde 93 azaldı

Halkbank 2021 yılı ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bankanın net kârı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93,1 oranında azalarak 123 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halkbank’ın aktif büyüklüğü ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,3 artarak 716,5 milyar TL’ye yükseldi.

Toplam krediler yüzde 14,7 artışla 598,9 milyar TL’ye yükselirken, toplam mevduat da yüzde 26,8 artırarak 507,3 milyar TL seviyesine çıktı.

Bankanın çeyreksel bazda ücret ve komisyon giderleri yüzde 33,9 oranında artarak 970 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde faiz geliri 17,999 milyon TL, gider tarafı 16,915 milyon TL olurken net faiz geliri 1,084 milyon TL oldu.

Halkbank’ın hem çeyreksel hemde yıllık bazda özkaynak karlılığı ise Haziran 2021’de yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti.