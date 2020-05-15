Halkbank ilk 3 ayda kârını yüzde 170 artırdı

Halkbank 2020'nin ilk üç ayında net kârını önceki çeyreğe göre yüzde 4, yıllık bazda ise yüzde 170 artırarak 825 milyon TL'ye çıkardı. Kamu bankalarının kredilerde gaza bastığı bu dönemde Halkbank'ın kredilerinde de bir önceki çeyreğe göre, yüzde 13 artış kaydedildi. TL krediler yüzde 17 artarken, yabancı para krediler ise, çeyreksel bazda ve dolar bazında yüzde 6 azaldı. Kurumsal ve KOBİ kredileri, sırasıyla, yüzde 15 ve yüzde 13 büyürken, bireysel kredilerde yüzde 8 artış görüldü.

Halkbank'ın aktif büyüklüğü ise 2019 yılsonuna göre yüzde 7,5 artarak 491,2 milyar TL’ye çıktı.

Bankanın toplam mevduatı da ilk çeyrekte yüzde 9,9 artışla 327,2 milyar TL oldu.