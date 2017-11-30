Halkbank için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı ve Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davaya ilişkin olarak, "Bu bankamız ile ilgili hiçbir sorun olmaz" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemine ilişkin NTV yayınında değerlendirmede bulundu.

ABD'de devam eden ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin Ertem, "Bu bankamız ile ilgili hiçbir sorun olmaz" dedi.

"Bundan sonra kur tarafında çok olumsuz bir gelişme beklemiyorum" diyen Ertem, "Kurdaki aşırı oynaklık ve fiyatlama Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyorsa, faiz tarafına müdahale eder" şeklinde konuştu.

Ertem'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"İthalattaki artış kurun da etkisiyle önümüzdeki dönemde yavaşlayacak; bu dış ticarette ve cari dengede toparlanma olarak yansıyacak.

ABD'de devam eden davaya ilişkin tüm spekülatif haberlerin kötü senaryoların gerek kur gerek faiz tarafında fiyatlandığını düşünüyorum. En kötü senaryoda bile Türkiye ekonomisine sorun yaratacağını düşünmüyorum; bankacılık sektöründe sistemik bir risk söz konusu değil.

Türkiye'de ABD'deki davanın bankalara etkisinin tartışılması siyasi amaçlı; kamu bankamız uluslararası regülasyonları dışında bir şey yapmamıştır.

(Halkbank) ile ilgili de hiçbir risk olmaz.

Bankaların durumlarının bozulmasına müsaade edilmez. Kurda dalgalanmalar olması doğal, bundan sonra kurda çok olumsuz bir gelişme beklemiyorum.

Kurdaki aşırı oynaklık enflasyon beklentilerini bozacak noktaya gelirse TCMB burada faiz tarafında müdahale eder; TCMB PPK dışında da inisiyatif kullanabiliyor.

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde TCMB'nin zarar edeceği eleştirileri doğru değil, göreceksiniz karlı duruma gelecek.

TCMB'nin bütün bu adımları kurdaki volatiliteyi en aza indirmeyi ve reel sektörü korumayı amaçlıyor.

"Enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz"

Enflasyonda hızlı düşüş bekliyoruz, hiç bir endişeye mahal yok; bu ayın sonunda enflasyonun yine yüksek durumuyla karşılaşabiliriz ama 2018 başında hızla aşağı inişi göreceğiz; kurda da düzeltmeyi göreceğiz.

TCMB enflasyon konusundaki beklentide bozulma olursa faiz tarafıyla da başka enstrümanlarla da müdahale eder.

KGF geri dönüşlerinin 2018 başında hızlı bir şekilde kullandırılması söz konusu olacak, bu kıpırdanma başlayan yatırımları daha da hızlandıracak.

İşsizlikteki yüksekliğin aşağı indirilmesi konusunda adımları atıyoruz."