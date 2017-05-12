Halkbank Genel Müdürü: Yöneticimizin ABD'de tutuklanması sürecini çok yakından takip ediyoruz

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanması ile ilgili sürecin en başından itibaren çok yakından takip edildiğini söyledi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni binasının temel atma törenine katılan Taşkesenlioğlu, Hakan Atilla'nın ABD'deki tutuklanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yapılan uygulama kesinlikle hukuki değil. Bunun bankamız ve ülkemiz için siyasi bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum." diyen Taşkesenlioğlu, soruşturmayı başlatan savcının ve davayı görmekte olan mahkemenin 'FETÖ' bağlantıları ve Türkiye'ye yönelik yaklaşımlarının bilinen bir gerçek olduğunu ifade etti.

Hukuki olarak yapılması gereken her şeyi yaptıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, "Öncelikle Mehmet Hakan Atilla'yı savunmak üzere ABD'de, devletimizin daha önce çalıştığı bir hukuk bürosu ile anlaşma yapıldı. Ayrıca, kendisine destek olmak amacıyla Türkiye'den bir avukat görevlendirildi ve sık sık ziyaret ederek Atilla’nın moralinin yüksek tutulması sağlandı. Banka içinden de bir ekip kuruldu. Karşılıklı iletişim içinde süreci yönetiyoruz." diye konuştu.

Taşkesenlioğlu, bütün bu yaşananlara karşın bankanın eskisinden daha güçlü şekilde büyümeye ve reel sektörü desteklemeye devam ettiğini, ABD'deki bu sıkıntıların da en kısa sürede sonuçlanacağına inandığını vurguladı.