'Halkbank Genel Müdürü paralel yapıdan mı' sorusuna AKP'den cevap

İstanbul'da yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma operasyonlarının merkezindeki kurum Halkbank'ın başına getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP içinde "paralel yapının adamı mı" sorusuna neden oldu. Twitter'daki tartışma üzerine AKP İstanbul Başkanlığı'ndan, yeni genel müdür Taşkesenlioğlu için "ailece AK Parti'li" mesajı geldi.

Artı1 TV'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, 17 Aralık operasyonu kapsamında Halkbank Genel Müdürlüğü sırasında tutuklanan Süleyman Aslan'ın evinde çıkan ayakkabı kutularının içinde 1 milyon 400 bin Euro ile 2,5 milyon dolar ve 500 bin lira bulunmuştu. Aslan, söz konusu paraların, Makedonya'daki üniversite için yapılan bağışlar olduğunu söylemişti.



Tutukluluk halinin sürmesi üzerine hükümet Aslan yerine Halkbank Genel Müdürlüğü görevi için arayışa yöneldi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bizzat adaylarla mülakat gerçekleştirdi. Mülakatların ardından 7 Şubat'ta BDDK onayıyla Ali Fuat Taşkesenlioğlu Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve genel müdürlüğe getirildi.



Ancak Taşkesenlioğlu'nun 1996-2012 yılları arasında, Gülen cemaatine yakınlığı yakınlığıyla bilinen Bank Asya'da çalışmış olması AKP'de soru işaretlerine neden oldu. Hükümet'i destekleyen medya kuruluşlarınca "Gülen cemaatinin kara kutusu" gibi ifadelerle suçlanan Bank Asya kökenli Taşkesenlioğlu üzerinde tartışma başlattı.



Taşkesenlioğlu'nun, "paralel yapı ile bağlantısı var mı" tartışmasında açıklama, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan twitter aracılığıyla geldi.

AKP istanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Değirmenci, parti camiasına, yeni Halkbank Genel Müdürü için "Merak etmeyin bizden" mesajı verdi.



Değirmenci, twit'lerinde, 'Halkbank Genel Müdürü olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na yeni görevinde başarılar diliyoruz. kendisi hakkında yapılan iftiralara inanmayalım. Taşkesenlioğlu'nun kızkardeşi il yönetiminden arkadaşımızdır. Paralel yapının adamı olduğu iftirası kara lekedir'' dedi.



Değirmenci, AKP'li milletvekilleri Burhan Kuzu ve Şamil Tayyar'ı da Taşkesenlioğlu hakkında twitter'dan bilgilendirdi.

Aynı zamanda Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanvekili olması dikkat çeken Taşkesenlioğlu, bu bankada iç konrtolden sorumlu.