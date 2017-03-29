Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ABD'de gözaltına alındı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın yargılandığı dava kapsamında ABD'nin New York kentinde gözaltına alındı.

Bloomberg, Atilla'nın New York'taki John F. Kennedy havaalanında FBI ajanları tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Atilla'nın, ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımlarının delinmesinde Reza Zarrab'la birlikte hareket etmekle suçlandığı bildiriliyor.

Olay, Zarrab'ın savunma ekibine son olarak eski New York belediye başkanı Rudolph Giuliani ve eski başsavcı Michael Mukasey'i eklemesinden bir gün sonra yaşandı.

Manhattan Savcılığı yeni avukatlarının çıkar çatışmasına neden olabileceğini savunarak, avukatların davadan azlini istemişti.

ABD'de Reza Zarrab hakkında devam soruşturmada Zarrab, 2010 ve 2015 yılları arasında ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmekle suçlanıyor.

Reuters haber ajansı, Atilla'nın gün içinde New York'ta mahkemeye çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Bloomberg'e konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, olayı "yakışıksız" olarak değerlendirdi ve "Eğer böyle bir durum varsa, en azından bunu önceden Türkiye ile paylaşabilirlerdi" dedi.

Zeybekçi, 'Atilla'nın tanıklık için çağrılmış olabileceğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, soruşturmanın iddianamesini hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'yı geçtiğimiz günlerde görevden almıştı.

Bharara, ABD'de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından 100'e yakın bankacıyı soruşturarak duyurmuş bir isimdi.

Bharara'nın hazırladığı iddianamede Reza Zarrab, Muhammad Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh adlı dört zanlı ile işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016'da ABD'deki Miami Havalimanı'nda gözaltına alınan Zarrab, 21 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

Zarrab'ın yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 21 Ağustos'ta görülecek.