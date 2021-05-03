Halkbank davası: ABD'deki yargı süreçleri hangi aşamada, davalar hakkında neler biliniyor?

Halkbank, hakkındaki iddiaları tamamen reddediyor ve ABD'de yargılanamayacağını savunuyor.

Pazartesi günkü duruşma ise Halkbank'a karşı Federal Mahkeme'de açılan davayla ilgili olacak.

Ancak konuyla ilgili duruşmaları tamamlayan ve karar aşamasında olan Temyiz Mahkemesi'nin kararı çıkana kadar Federal Mahkeme'deki duruşmanın da ertelenmesi olasılık dahilinde.

Birbirini yakından ilgilendiren bu iki yargı sürecinin dışında Halkbank'a karşı bir başka dava açma girişimi de oldu.

İran ile bağlantılı olduğunu iddia ettikleri bazı silahlı grupların saldırılarından olumsuz etkilendiğini ve mağdur olduğunu söyleyen 876 kişi Halkbank hakkında dava açmak istedi. Ancak Şubat ayında başvuruyu ele alan Bölge Mahkemesi, Halkbank'ın davanın reddedilmesi talebini kabul etti ve bu davanın Türkiye'deki mahkemelerde görülebileceğine hükmetti.

Halkbank hakkında hem Federal Mahkeme hem de Temyiz Mahkemesi'nde devam eden yargı süreçleriyle ilgili mahkeme kayıtlarını inceleyerek, detayları biraraya getirdi.

Federal Mahkeme'deki davanın konusu ne?

Savcılığın hazırladığı 45 sayfalık iddianamede altı farklı suçlama yöneltiliyor. Bunlar arasında dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlar da yer alıyor.

İddianamede, İran'ın nükleer programı nedeniyle ABD finans sistemine erişiminin kısıtlanmasına neden olan yaptırımları, farklı ülkelerde kurulan paravan şirketler üzerinden yaptığı işlemlerle deldiği belirtiliyor.

Halkbank'ın da İran'ın yaptırımları delmesi için kurulan bu düzene yardımcı olduğu öne sürülüyor.

Savcılık, Halkbank'ın, "İran'ın bu bankada tuttuğu petrol ve doğalgaz gelirlerini gizli bir şekilde dolaşıma sokarak, bu kaynakların İran adına ABD finansa sistemi üzerinden uluslararası ödemeler yapılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olan işlemlerde rol aldığını ve bu planı gizlemek ve olası yaptırımları engellemek için ABD Hazine Bakanlığı yetkililerine yalan söylediğini" iddia ediyor.

Halkbank'ın kurulan bu sistemle İran devletine ait yaklaşık 20 milyar dolarlık fonun "yasadışı bir şekilde aktarılmasına aracılık ettiği" de öne sürülen iddialar arasında yer alıyor.

ABD'nin Ulusal Güvenlikten Sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı John C. Demers, Halkbank hakkındaki iddiaları "bugüne kadar İran yaptırımlarının ihlali konusunda görülen en ciddi vakalardan biri" olarak tanımladı.

Halkbank'a hangi suçlamalar yöneltiliyor ve kimlerin adı geçiyor?

İddianamede Halkbank'a altı suçlama yöneltiliyor:

ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak

Bankacılık dolandırıcılığı

Bankacılık dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak

Kara para aklamak

Kara para aklamak için komplo kurmak

Halkbank'ın suçlu bulunması halinde, aracılık ettiği iddia edilen finansal işlemlerin miktarına denk gelecek şekilde para cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Halkbank'ın suçlu bulunması halinde, verilecek para cezasının da milyarlarca doları bulmasından ve bunun da yalnızca bu banka değil, Türk bankacılık sistemi üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratmasından endişe ediliyor.

Bu davada, Halkbank tüzel kişiliğiyle sanık olarak tanımlanıyor. Ancak iddianamede, hem İran hem de Türkiye'den üst düzey devlet yetkililerinin bu düzenin parçası olduğu ve koruduğu öne sürülüyor.

İddianemede, İran ve Türkiye vatandaşı Reza Zarrab, eski Genel Müdür Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Hakan Atilla ve eski Dış Operasyonlar Müdürü Levent Balkan'ın isimleri "komplonun ortakları" olarak geçiyor.

Aslan, Atilla, Balkan ve bankanın diğer yetkililerin görevleri çerçevesinde ve Halkbank'ın çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri belirtiliyor.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da "komplonun ortağı" olarak nitelendirilen bir dğer isim. İddianamede, Çağlayan'ın Zarrab'dan en az 70 milyon dolar civarında "rüşvet aldığı" iddia ediliyor. Çağlayan, rüşvet iddialarını kesin bir dille yalanlıyor.

İddianamede, Zarrab'ın Türkiye'deki yolsuzluk operasyonları kapsamında Aralık 2013'te tutuklanmasının ardından Şubat 2014'te serbest bırakıldığı ve yaptığı işlemlere yeniden başlamak istediği de belirtiliyor.

Dönemin Halkbank Genel Müdürü bu talebe sıcak bakmadığının belirtildiği iddianamede, "Ancak Zarrab'ın talebi üzerine dönemin Türkiye başbakanı ve aralarında ileride kabinede bir görev alacak olan bir akrabasının da bulunduğu kendisine yakın isimler, Halkbank'a bu işlemlere tekrar başlamaları talimatı verdi ve Halkbank da buna uydu" ifadeleri yer alıyor.

Halkbank iddialar hakkında ne diyor?

Hem Halkbank hem de Türkiye, ortaya atılan iddiaların tamamını reddediyor.

Halkbank, Ekim 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, iddialarla ilgili bağımsız inceleme raporlarının ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşıldığını belirterek, buna rağmen dava açılmasını "manidar" olarak tanımlamıştı.

Halkbank, daha önceki açıklamalarında da yaptığı işlemlerin "uluslararası bankacılık kuralları ve hukuka uygun" olduğunu savunmuştu.

Halkbank ayrıca, kamu bankası olduğu için dokunulmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle de ABD'de yargılanamayacağını öne sürerek, davaya itiraz etti.

Banka ayrıca yine aynı gerekçeyle, yargılama sürecinin başındaki duruşmalara katılmamış, kendisine gönderilen resmi tebligatı almamış ve savunma yapmak için girişimde bulunmamıştı.

Türkiye'de iktidar ise ABD'de devam eden yargı süreçlerini 17-25 Aralık 2013 tarihindeki yolsuzluk soruşturmalarının uzantısı olan "bir komplo" olarak nitelendiriyor.