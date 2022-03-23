Halkbank, CEV Challenge Kupası'nı ikinci tamamladı

Halkbank, CEV Challenge Kupası Finali'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında Narbonne Volley'e deplasmanda altın set sonucunda 4-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.
Erkekler CEV Challenge Kupası finalinde Halkbank, Narbonne Volley'e altın sette 21-19 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı.
Halkbank, 16'lı finaller turunda Bosna Hersek'in OK Bosna, son 16 turunda Avusturya Union Raiffeisen, çeyrek finalde Estonya'nın Tallinn Technical University ve yarı finalde ise Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini eleyerek finale çıkmıştı.
Finalin ilk maçında Halkbank, Ankara'da konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yenmişti.