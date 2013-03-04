Halkbank Avrupa Şampiyonu oldu, Türkiye'ye en büyük kupayı getirdi

Volebol Erkekler CEV Kupası Finali rövanş maçında Halkbank, sahasında Andreoli'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu. Türkiye'de erkekler voleybolunda bugüne kadar alınmış en üst düzey kupayı müzesine götüren Halkbank, tarihe geçti.

Volebol Erkekler CEV Kupası Finali rövanş maçında Halkbank ile Andreoli Ankara'da karşılaştı. İlk maçı 3-1 kazanan Halkbank, bu maçı da 21-25, 26-24, 25-17, 22-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 alarak kupanın sahibi oldu.

İlk set, büyük çekişmeye sahne oldu. Andreoli ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. İkinci teknikmolayı da 16-14 ile geçen İtalyan ekibi, setin son bölümünde oyuna ağırlığını koydu ve seti 25-21 aldı.

Karşılaşmanın ikinci setinde de çekişme devam etti. Rakibi karşısında ilk sete oranla daha iyi bir oyun sergileyen Halkbank, bu seti 26-24 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Maçın 3. setine iyi başlayan temsilcimiz, ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Setin ilk dakikasından itibaren farkı yakalayan Halkbank, bu seti de 25-17 alarak setlerde 2-1 öne geçti.

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Dördüncü sete istediği gibi başlayamayan Halkbank, ilk teknik molaya 8-4 geride girdi. İkinci teknik molayı da 16-12 geride kapatan temsilcimiz, seti 25-22 kaybetti ve durum 2-2 oldu.

Mücadelenin final setine etkili başlayan Halkbank, bu seti 15-11 alarak karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

HALKBANK: 3 - ANDREOLI: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Georgios Georgouleas (Yunanistan), Victor Markov (Rusya)

Halkbank: Hüseyin, Nuri, Emre, Abdelhay, Priddy, Diaz (Resul, Can)

Andreoli: Sottile, Rossini, Verhees, Jarosz, Noda, Rauwerdink (Gitto, Fragkos, Patriarca)

Setler: 21-25, 26-24, 25-17, 22-25, 15-11

Süre: 127 dakika (24, 31, 25, 29, 18)