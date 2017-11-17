Halkbank Antrenörü Slobodan Kovac: "İşimizi ciddi yapacağız"

ANKARA, (DHA)

CEV Şampiyonlar Ligi\'nde B Grubu\'na düşen ve Yunanistan\'ın PAOK Selanik, Almanya\'nın VfB Friedrichshafen ve Finlandiya\'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımları ile eşleşen Halkbank\'ta sntrenör Slobodan Kovac, rehavete kapılmadan, işlerini ciddiye almaları gerektiğini söyledi.

Slobodan Kovac şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Genel olarak iyi bir grup. İtalyan veya Rus temsilcileri ile eşleşmememiz iyi bir şans. Fakat tehlikeli bir grupta olduğumuzu da söylemeliyim. Gruptaki tüm takımlara saygı göstermemiz lazım. Durumu ciddiye alıp ona göre hazırlanmalıyız. Şansımız iyi ama biz iyi oynarsak bir anlam taşır.\"