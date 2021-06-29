Halkbank’a kredi borcu olan esnaf sayısı 3.5 yılda 3’e katlandı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sadece Halkbank'a kredi borcu olan esnaf sayısının 2017 yılında 448 bin civarında seyrettiğini, buna karşılık 2021'e gelindiğinde borçlu esnaf sayısının 1 milyon 168 bine çıktığını bildirdi. Halkbank'a borçlu esnaf sayınını 3.5 yıl gibi kısa süre içerisinde yaklaşık 3'e katlandığı anlamına gelen Arslan'ın verdiği resmi bilgiler, Türkiye'de halen faaliyet gösteren yaklaşık 2 milyon esnaftan yarıdan fazlasının, yani her 2 esnaftan en az 1'inin Halkbank'a borçlu olduğunu ortaya koydu.

Diğer kamu ve özel bankalardan da kredi kullanan esnaf, pandemi yasaklarının ardından eğer işleri açılırsa kazandığı paranın büyük bölümünü banka kredilerini ödemek için kullanacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, TBMM Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) Komisyonu'nda banka hesapları görüşülürken, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Arslan, Halkbank'ın esnaf kredi bakiyesinin 2017'de 24.1 milyar lirayken 2018'de 31.7 milyara, 2020 sonunda da 68.6 milyara çıktığını anlattı. Borçlu esnaf sayısını da açıklayan Arslan, “Kredi risk bakiyesi bulunan esnaf sayısı 2017 yılında 448 binken 2018 yılında 494 bine, 2020 yılı sonunda ise 1 milyon 162 bine ulaşmıştır. 2021 yılı ilk çeyreğinde toplam esnaf kredi bakiyesi 72.2 milyar, risk bakiyesi bulunan esnaf sayısı da 1 milyon 168 bin kişi olmuştur” dedi.

“Büyük şirketlere kredi veriyoruz çünkü…”

Komisyonda, Halkbank'ın kredi müşterilerinin yüzde 23'ünün Türkiye'nin ilk 100 firması arasında yer alan büyük şirketler olduğu, milyon dolarlık kredilerin birkaç büyük şirket yerine esnaf ve KOBİ'lere ucuz kredi olarak aktarılabileceği eleştirisi yapıldı. Osman Arslan, bu eleştirilere, “Büyük firmalara kredi verdiğimiz de doğrudur ama bunu yaparken, dikkat ettiğimiz bazı faktörler vardır. Örneğin; üçüncü havalimanı gibi ya da önemli bir çevre yolunun inşasında önemli bankalar bir araya gelip konsorsiyum şeklinde kredi verirler. Kamu bankalarının burada yer alması, özel bankaların hatta yurtdışındaki bazı bankaların da bu finansmana katılımını destekleyen ve cesaret veren bir unsurdur. Bizim kamu bankaları olarak özel bankalara ve yabancı bankalara önayak olmak için zaman zaman bu tür kredilere girdiğimiz doğrudur” dedi.