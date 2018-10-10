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Spor

Halkbank, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Halkbank, bu başarısı ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü

10 Ekim 2018 00:30

Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup ederek 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni şampiyon olarak bitiren ve Kupa Voley'i elde eden Halkbank ile 2017 Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Halkbank, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı. Halkbank, bu başarısı ile Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4'üncü kez müzesine götürdü.

Halkbank kupasını aldı

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın kazanan Halkbank, madalya va kupasını aldı. Halkbank'a kupasını Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

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